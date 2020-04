ELEVEN zendt benefietconcert WHO uit

Om al wie vecht tegen het coronavirus een hart onder de riem te steken, organiseert het WHO, de Wereld Gezondheidsorganisatie, op zaterdag 18 april het 'One World: Together At Home' concert.

Een wereldwijd benefietconcert waar enkele grote namen uit de muziekwereld hun schouders onder zetten, waaronder Lady Gaga maar ook onze nationale trots Angèle. Eleven Sports schaart zich achter het initiatief en zal het concert live uitzenden.

Het benefietconcert is een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie en Global Citizen, een actieplatform dat tegen armoede strijdt. Met Lady Gaga als uithangsbord willen ze geld inzamelen voor medisch personeel dat wereldwijd tegen het coronavirus strijdt.

In wat belooft een historische tv-uitzending te worden, passeren enkele grote muzieksterren de revue. Zo zullen onder meer Andrea Bocelli, Billie Eilish, Chris Martin en Elton John met de kracht van muziek tonen dat we sterker zijn dan het coronavirus. En ook onze Belgische Angèle die momenteel de ene na de andere award in de wacht sleept, maakt haar opwachting. Naast de muzikale passages zullen de kijkers ook innemende getuigenissen van verplegend personeel en gezinnen wereldwijd te zien krijgen.

Omdat ook Eleven Sports zijn verbondenheid wil tonen met iedereen die strijdt tegen het coronavirus, zal het zes uur durende evenement live te volgen zijn op onze kanalen. Stem dus nu zaterdag 18 april om 2.00 uur 's nachts af op Eleven Sports 3 en wees deel van dit hartverwarmende concert. Een herhaling van de het concert zal zondag om 21.50 uur op ES3 worden uitgezonden.

Guillaume Collard, Managing Director Eleven Sports in België en Luxemburg en Group Head of Acquisitions: 'Eleven Sports streeft ernaar de Wereldgezondheidsorganisatie op alle mogelijke manieren te steunen in deze barre tijden. Deze historische show overstijgt ons gebruikelijke aanbod om kijkers over de hele wereld te entertainen en te inspireren. Het wil iedereen een warm gevoel van verbondehied geven in deze moeilijke tijden en het wil bijdragen tot de geldinzameling voor de Wereldgezondheidsorganisatie. Eleven Sports sluit zich hier graag bij aan. We hopen dat iedereen geniet van dit historisch evenement.'

De volledige lijst van artisten:

Alicia Keys, Amy Poehler, Andrea Bocelli, Angèle, Awkwafina, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong of Green Day, Burna Boy, Camila Cabello, Celine Dion, Chris Martin, David & Victoria Beckham, Eddie Vedder, Ellen DeGeneres, Elton John, FINNEAS, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, LL COOL J, Lupita Nyong’o, Maluma, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Sam Smith, Shah Rukh Khan, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift, en Usher.