Einde van het 'Blind Getrouwd'-experiment

Nog twee koppels moeten beslissen of ze getrouwd blijven na het 'Blind Getrouwd'-experiment dat na ongeveer acht weken ten einde loopt. In de laatste aflevering op zondag 25 april om 19.55 uur bij VTM zetten Nathalie & Dennis en Candice & Marijn een punt achter zes weken samenwonen.

Candice: 'Bij ons is het wel afscheid nemen van een leuke fase want wij hebben ons eigenlijk heel goed geamuseerd. En dan is het wel moeilijk dat het gedaan is. Vanaf nu moeten we het op onszelf doen en ik heb daar toch een beetje schrik voor.' En waar gaan ze dan wonen wanneer ze als koppel zouden samenblijven? Voor Candice is Binkom praktisch 'De Ardennen' en te ver verwijderd van haar Beverse biotoop. Tot op vandaag heeft het koppel hier nog geen oplossing voor gevonden. 'Dat afscheid nemen in Temse was wel een beetje raar. Maar langs de andere kant ook niet', zegt Marijn. 'Omdat ik er een heel goed gevoel bij heb. Omdat ik denk, hoop dat het morgen positief gaat zijn.'

Nathalie voelt zich aan de vooravond van het beslissingsmoment vooral dankbaar: 'Voor het feit dat ik met Dennis ben gematcht. Dat is echt wel de persoon die mij heeft doen groeien. Zowel op persoonlijk vlak als op het vlak van onze relatie. Ik denk dat dit heel anders had kunnen uitdraaien als dat met een andere persoon was geweest.' Dennis heeft eerder gemengde gevoelens bij het nakende beslissingsmoment. Hij komt -in navolging van Sven met de flipperkast- ook met een metafoor op de proppen: 'Nathalie is in zekere zin mijn katapult. Ofwel schiet ze mij weg hoog in de lucht en dat zou extra positief zijn. Maar het kan ook zijn dat die katapult op een muur gericht is en dat ik vol tegen de muur vlieg.'

De volgende dag staat Dennis terug in de trouwzaal van Hemiksem. Op zijn trui het opschrift 'amaimennefrak', een kleine knipoog naar die eerste keer dat bruid Nathalie binnenkwam en Dennis meteen van zijn sokken blies. 'Ben je er klaar voor', fluistert Nathalie. Dennis is bloedeerlijk: 'Hier zijt ge nooit klaar voor, nooit.'

In deze laatste aflevering komen de vier koppels een klein half jaar na het 'Blind Getrouwd'-experiment ook nog eens samen op de plek waar het voor hen allemaal begon. Waar ze van de experten te horen kregen dat ze gingen trouwen. Davy is er jammer genoeg enkel virtueel bij. Hij testte positief op corona en zit dus thuis in quarantaine. Hoe gaat het nu met iedereen?

In dat half jaar is er veel gebeurd. Vooral voor Hanne en haar familie: 'Ik heb ondertussen mijn vader verloren na een hele intense strijd. Voor mij is het dubbel om terug te kijken op het avontuur want ik beleef dat op een hele andere manier dan de andere 'Blind Getrouwd'-collega's. Bij mij lag de prioriteit op het einde van het avontuur volledig bij mijn papa.'

Ook Veerle en Sven zien elkaar voor de eerste keer terug nadat ze vervroegd uit het experiment zijn gestapt. Sven: 'Na het allerlaatste gesprek, dus onze exit, hebben wij elkaar niet meer gezien of gehoord. Ik had er ook geen behoefte aan.' Maar Veerle reikt hem toch de hand: 'Jammer genoeg hebben we niet meer met elkaar kunnen praten. Ik denk dat dit mettertijd wel moet kunnen, van mijn kant zeker.'

Los van de uitkomst was 'Blind Getrouwd' voor alle deelnemers een dolle rit. Met enkele zelfgekozen fragmenten blikken ze voor een allerlaatste keer terug op elkaars avontuur.

'Blind Getrouwd', zondag 25 april om 19.55 uur bij VTM.