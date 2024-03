Eerste verliefdheid in 'Boer zkt Vrouw' is een feit: Branko legt zijn hart bloot

Terwijl boer Thomas voor het eerst ontwaakt in nabijheid van 4 dames en de strijd om zijn hart nog maar net losbarst, eindigt in de vijfde aflevering van 'Boer zkt Vrouw' op zondag 31 maart het Zweedse avontuur al voor Joffrey, Wesley of Branco.

Melkveeboer Robbe (29) worstelt met de keuze die hij moet maken om iemand terug op het vliegtuig naar België te zetten. En ook de mannen tasten nog in het duister naar zijn voorkeur.

Vooral Branko heeft stress. Hij ziet het écht zitten met Robbe, maar vreest dat die hem iets te jong vindt. 'Vanaf de eerste ontmoeting hadden we meteen oogcontact, en dat was wel heel speciaal. Van mijn kant zijn er al wat kriebels. Ik denk wel dat Robbe de man van mijn leven zou kunnen zijn', biecht hij met fonkelende ogen op aan Dina. De eerste verliefdheid in dit 16de seizoen van 'Boer zkt Vrouw', is een feit.

Van Zweden over naar België. In het West-Vlaamse Woesten zijn er zoveel kalfjes geboren dat extra hulp meer dan welkom is. Alleen zijn de instructies van melkvee- en aardappelboer Thomas (30) niet altijd even duidelijk. Zeker voor Chloë, die op de grens woont met Nederland, is het moeilijk om Thomas’ dialect in combinatie met een stevige portie vakjargon te begrijpen. De taal van de liefde is dus toch niet zo universeel.

In Bocholt ligt de boerderij er opvallend rustig bij. Voor één keer laat Sanne (33) het werk voor wat het is, en neemt ze Jimmy, Robin en Boris mee op date. Als er ergens een concurrentiestrijd heerst, is het hier wel. 'Je moet de kleine kansen die je krijgt, pakken, voor het te laat is', zegt Robin. Maar voor hij het goed en wel beseft, toont Jimmy dat hij er ook zo over denkt. Op een onbewaakt moment laat hij een boodschap achter voor Sanne.

En terwijl Sanne niet weet wat ze aan moet met zo veel mannelijke aandacht, schakelt Niels (32) de hulp in van zijn broer Lars en diens vrouw Lotte. Na een gezellige avond met z’n allen, heeft het koppel een duidelijke voorkeur wie zij binnenkort in de familie hopen te verwelkomen.

'Boer zkt Vrouw', zondag 31 maart om 19.55 uur bij VTM.