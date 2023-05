Eerste halve finale Eurovisiesongfestival dinsdag live bij VRT1

Het is dé week van het Eurovisiesongfestival. Dit jaar live vanuit Liverpool. De 67ste editie start met de eerste halve finale op dinsdagavond. Meteen ook het moment van de waarheid voor Nederland. Lukt het hen om een plaats in de finale te veroveren? En hoe scoort voormalige winnares Loreen uit Zweden?

15 landen treden aan; de tien beste landen plaatsen zich voor de finale. De televoters thuis staan volledig in voor de puntendeling.



De deelnemende landen in de eerste halve finale zijn:



01 Noorwegen: Alessandra - "Queen of Kings"

02 Malta: The Busker - "Dance (Our Own Party)"

03 Servië: Luke Black - "Samo Mi Se Spava"

04 Letland: Sudden Lights - "Aijā"

05 Portugal: Mimicat - "Ai Coração"

06 Ierland: Wild Youth - "We Are One"

07 Kroatië: Let 3 - "Mama ŠČ!

08 Zwitserland: Remo Forrer - "Watergun"

09 Israël: Noa Kirel - "Unicorn"

10 Moldavië: Pasha Parfeni - "Soarele şi Luna"

11 Zweden: Loreen - "Tattoo"

12 Azerbeidzjan: TuralTuranX - "Tell Me More"

13 Tsjechië: Vesna - "My Sister's Crown"

14 Nederland: Mia Nicolai & Dion Cooper - "Burning Daylight"

15 Finland: Käärijä - "Cha Cha Cha"



Met gastoptredens van Julia Sanina, Alyosha (ESF '10) en Rebecca Ferguson en Rita Ora.

De eerste Halve Finale van het Eurovisiesongfestival vanaf 20.55 uur op VRT1 en VRTMAX