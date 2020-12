Eerste Ferrari langs de kant gezet in 'Alloo bij de Wegpolitie'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Donderdag zien de VTM-kijkers dat agenten Francis en Yann een zwarte Ferrari kruisen in 'Alloo bij de Wegpolitie'. 'Mooi machine', klinkt het bij Yann. Het is ook een unicum voor het programma: 'Je bent de eerste dame die we ontmoeten in een mooie Ferrari', aldus Luk.

Luk ontdekt ook dat een Ferrari best gepoetst wordt met water zonder kalk in: 'Ik doe het met regenwater en een tandenborstel voor de wielen', vertelt de bestuurder. De vorige aflevering van 'Alloo bij de Wegpolitie' werd ondertussen bekeken door 638.000 Vlamingen, goed voor 26% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld).

Agenten Yann en Yves halen een bestuurder van de baan die met zijn vrachtwagen op de E34 inhaalde tussen 5 uur 's morgens en 8 uur ‘s avonds, wat verboden is. De boete bedraagt 174 euro. 'Het is het geld niet waard, want hij speelt met zijn eigen leven en ook nog eens met zijn eigen portemonnee', vertelt Yann. Luk vraagt zich af of Yann soms met zijn eigen geld speelt, in het casino bijvoorbeeld. 'Wij mogen niet gokken, hé', lacht Yann. 'In België mogen wij geen casino binnen. Wij staan blijkbaar op een zwarte lijst, maar dat vind ik ook niet erg.'

Met het anonieme politievoertuig betrappen agenten Francis en Yann een dame die vooral haar ogen op haar gsm houdt in plaats van op de weg: 'Ze is zodanig gefixeerd op het toestel, dat ze het verkeer niet volgt', reageert Francis. De bestuurder legt uit dat het om een filmpje van haar man gaat van amper 29 seconden. 'Dat zijn dus 29 seconden om een ongeval te hebben', besluit Yann. Verliefdheid komt de bestuurder dus duur te staan.

De afleveringen van 'Alloo bij de Wegpolitie' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

