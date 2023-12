Eerste discussie voor Karen en Sharon uit 'Blind Getouwd - Het Vijfde Huwelijk'

Foto: VTM GO - © DPG Media 2023

Na een zalige huwelijksreis op het Griekse eiland Kos, vliegen newlyweds Karen en Sharon naar een nieuwe bestemming: het Oost-Vlaamse Mere, de komende weken de locatie waar de dames zullen samenwonen.

Iets minder exotisch misschien, maar daarom niet minder romantisch. Bij hun thuiskomst staan de huwelijkscadeautjes en kaartjes klaar om uitgepakt en gelezen te worden. Maar is het nu Karen en Sharon, of Sharon en Karen? Dat blijkt nog een punt van discussie te zijn. Als het daar maar bij blijft...

'Blind Getrouwd - Het Vijfde Huwelijk', afleveringen 9 - 12 vanaf zaterdag 9 december op VTM GO. Afleveringen 5 - 8 nog niet te zien? Ook daarvoor kan je terecht op VTM GO, of op zondag 10 december om 20.45 uur bij VTM.