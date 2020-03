Eerste 10 op 10 valt in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'

In de vierde aflevering van 'Mijn Keuken Mijn Restaurant' worden de duo's en chefs Sergio Herman en Marcelo Ballardin van hun sokken geblazen door Anne-Sophie en Mira.

De eerste score van 10 op 10 kon dan ook niet langer uitblijven. Beide chefs hadden heel wat superlatieven voor het driegangenmenu van de boezemvriendinnen.

Een greep uit de quotes die vanavond worden uitgesproken: 'Eerlijk gezegd en uit de grond van mijn hart: ik wist niet dat zoiets bestond in hobbykokland', zei een zichtbaar ontroerde Sergio. En hij vulde verder aan: 'Als je spreekt van een prestatie, dit is echt een prestatie. Een kunstwerk. Chapeau, ik krijg er tranen van in m'n ogen.'

En ook Marcelo was zwaar onder de indruk: 'I don't know what to say... You guys can cook, hé? I don't know if I could do better... Ik word van m'n sokken geblazen.'

Héél erg veel superlatieven dus in de vierde aflevering van 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'!