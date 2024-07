Een zomer vol Vlaamse en internationale fictie, reality en docu op Streamz

We hebben het weerbericht voor de komende twee maanden gecheckt en het verdict is: veel kwakkelweer. Maar die zwembandjes zal je toch kunnen gebruiken om in het zomeraanbod van Streamz te kunnen duiken.

Leuke extra kidscontent van Studio 100, gezellige reünies, glamoureuze topmodellen en sneaky fboys zijn van de partij voor een boeiende zomer bij Streamz! Bekijk nu het zomerprogramma met het beste van eigen bodem en internationale top reeksen onderaan.

De zomer bij Streamz begint met 'Belgium's Next Top Model'. Vandaag gaan we opnieuw de catwalk op met tien nieuwe enthousiaste kandidaten die alles in de strijd gooien om een modellencontract te winnen, en komen we te weten wie in de voetsporen van Gilles - 'Belgium's Next Top Model 2023' - zal treden. Iets later in augustus gaan drie vrijgezelle vrouwen op zoek naar de liefde van hun leven in de gloednieuwe realityreeks 'FBoy Island'. Enkele mannen willen het hart veroveren van de vrouwen, maar er is een twist. Een aantal van de mannen zijn zelfverklaarde Fboys. De vrijgezelle vrouwen moeten al hun date-ervaring in de strijd gooien om deze te ontmaskeren. Ook de kijker weet van niets en moet mee de red flags spotten en mee op jacht gaan met de vrouwen om de FBoys te ontmaskeren! Ook internationaal brengt Streamz realityreeksen waar de fans van zullen smullen zoals de spin-off 'Ex on the Beach UK: The One that Got Away' en het vierde seizoen van 'Geordie OG's'.

Op 11 juli vieren we de Vlaamse Feestdag, maar ook de iconische televisiereeks 'Het Eiland' met de nostalgische documentaire '20 Jaar Het Eiland', een reüniespecial boordevol herinneringen en nooit eerder vertoonde beelden.

Daarnaast staan er nog wat andere Vlaamse top titels op het programma. Deze zomer brengt Streamz een aantal binge-waardige Vlaamse reeksen zoals het award-winnende '1985' en de twee seizoenen van het spannende 'Assisen'. Maar er zijn ook recente Vlaamse filmparels te kijken zoals 'Het Smelt', 'Holly' en 'J'aime la Vie'.

Tenslotte, kunnen de fans van internationale reeksen deze zomer hun hart ophalen aan verschillende meervoudig award-winnende reeksen. Ze kunnen de vier seizoenen van de duistere komische reeks 'Killing Eve', de vier seizoenen van het absurde zwartkomische drama ​ 'Fargo', de vijf seizoenen van het dystopische drama 'The Handmaid's Tale', de acht seizoenen van 'House M.D.' en de vier seizoenen van het entertainende 'The Bold Type' bingen. Maar ook Rhaenyra en Alicent blijven het uitvechten voor de Iron Throne in nieuwe afleveringen van het tweede seizoen van 'House of the Dragon'. Maar het is vooral voor de trekkies opletten geblazen, want het geprezen 'Star Trek: Discovery' komt naar Streamz. Alle seizoenen, waaronder het recente vijfde seizoen, zijn vanaf augustus te zien.

Kijk deze zomer gloednieuwe Vlaamse titels

'Belgium's Next Top Model' - ​ Sz 2

Vanaf 5 juli op Streamz

De zoektocht naar 'Belgium's Next Top Model' begint opnieuw. Tien nieuwe aspirant modellen zullen uit hun comfortzone moeten komen om het beste van zichzelf te laten zien. Ze moeten de kijker en de vakjury, bestaande uit topmodel Hannelore Knuts, designer en co-founder van Essentiel Antwerp Inge Onsea, stylist Tom Eerebout en oprichter van NOAH Mgmt Tom Van Dorpe zien te overtuigen van hun talent. Dit alles in de hoop hun droomcarrière na te jagen en op het einde van de rit de titel 'Belgium's Next Top Model 2024', een covershoot voor het modeblad L'Officiel én een professioneel modellencontract bij NOAH mgmt in de wacht te slepen. Wie treedt in de voetsporen van Gilles, 'Belgium's Next Top Model 2023'? Seizoen 1 nog steeds te bekijken op Streamz.

'20 Jaar ​ Het Eiland - Reüniespecial'

Vanaf 11 juli op Streamz

Afgelopen januari bestond de iconische reeks 'Het Eiland' exact twintig jaar. Een goed moment om de dertien originele castleden terug samen te brengen. Zij lezen de originele scripts en halen samen herinneringen op van achter de schermen. De fans worden getrakteerd op nooit eerder vertoonde behind-the-scenes beelden. Via interviews komen we alles te weten over de creatie van de personages en hoe de dynamiek tussen de bedenker en de acteurs zorgde voor de soms al te herkenbare situaties en personages met hun iconische uitspraken. Een reüniespecial boordevol herinneringen van een Vlaamse reeks die in ons geheugen gegrift staat.

'FBoy Island'

Vanaf 15 augustus op Streamz

Drie vrouwen reizen af naar een tropische bestemming om daar de liefde van hun leven te vinden. Ze worden vergezeld door hosts Jani Kazaltzis en Gwen van Poorten, en een groep mannen die strijden om het hart van de vrouwen. Of dat zeggen ze toch, want niet iedereen is wie die zegt dat die is. Een aantal mannen zijn op zoek naar de liefde, de zogenaamde Nice Guys, en de overige mannen… wel… ja… die zijn zelfverklaarde Fboys. Zij zijn er enkel en alleen om het spel te spelen en met de geldprijs naar huis te gaan. De twist in dit nieuwe realityprogramma? Noch de deelnemers noch de kijkers hebben een idee wie de Nice Guys en wie de Fboys zijn. De kijker gaat elke aflevering samen met de deelnemers op zoek naar de Fboys. Dus pak je notitieboekje erbij, maak je chatgroepje aan, en spot mee de red flags om de Fboys te ontmaskeren.

Kijk deze zomer recente Vlaamse filmparels

'Het Smelt'

Vanaf 18 juli op Streamz

'Het Smelt' is het regie debuut van Veerle Baetens ('Tabula Rasa'). Het verhaal gaat over Eva, Tim en Laurens - beste vrienden die samen opgroeien in het dorpje Bovenmeer. Op een zomer wordt Eva meegesleurd in de wrede plannen van de jongens met andere meisjes. Eva staat voor een keuze die er eigenlijk geen is. Dertien jaar later keert Eva terug naar haar geboortedorp met een blok ijs in de kofferbak. Ze wil afrekenen met haar verleden. 'Het Smelt' is gebaseerd op de gelijknamige gelauwerde bestseller van Lize Spit. De hoofdrollen worden gespeeld door Rosa Marchant, Charlotte De Bruyne ('Grond') en Sebastien Dewaele ('Styx').

'Holly'

Vanaf 22 juli op Streamz

'Holly' is de vijfde langspeelfilm van Belgisch filmmaker Fien Troch. In dit mysterieus verhaal werpt Troch opnieuw een blik naar de harde wereld waarin jongeren soms ongewild terechtkomen zoals Holly. Nadat Holly (Cathalina Geeraerts), een 15-jarig meisje, een dodelijke schoolbrand lijkt voorspeld te hebben zijn alle ogen op haar gericht. Lerares Anna (Greet Verstraete) is geïntrigeerd door het vreemde voorgevoel van Holly en nodigt haar uit om aan vrijwilligerswerk te doen in de rouwende gemeenschap. Overal waar ze komt geeft Holly rust, warmte en hoop aan wie ze ontmoet. Maar al snel beginnen mensen haar speciale gave op te zoeken en wordt er steeds meer van Holly geëist. De film ging in wereldpremière in de Officiële Competitie van het Filmfestival van Venetië, waar hoofdrolspeler Cathalina Geeraerts van de filmpers de Prijs voor Beste Actrice won.

'J'aime la Vie'

Vanaf 22 augustus op Streamz

'J'aime la Vie' is een ode aan het leven. Een ode aan het zorgen voor elkaar. Mira (Janne Desmedt) is een jonge alleenstaande moeder, altijd positief en boordevol energie. Ze heeft een fijne job als thuisverpleegster, hechte vrienden en een goede relatie met haar jongste broer. Maar dan krijgt ze nieuws dan inslaat als een bom. Mira besluit om het contact met haar oudste broer te herstellen in een poging het gezin dat er nooit echt één was te herenigen. En zo trekt deze niet-alledaagse, en op zijn zachtst gezegd kleurrijke familie voor een weekend naar de Ardennen. Mira wacht een uitdaging om de familiebanden aan te halen. Het is de debuutfilm van Mathias Sercu. Hij brengt een film over hechten en loslaten, en over liefde …, heel veel liefde.

Binge al deze Vlaamse en internationale top titels

'Ted' - Sz 1

Vanaf 1 juli op Streamz

In deze komische prequel op de films, is Ted de beer zijn moment van roem voorbij. Hij woont weer thuis bij zijn beste vriend, John Bennett (Max Burkholder), en zijn familie. Ted (Seth MacFarlane) mag dan wel een slechte invloed hebben op John, maar hij is een trouwe vriend die zijn nek uitsteekt voor vriendschap.

'Ex on the Beach UK: The One that Got Away'

Vanaf 11 juli op Streamz

Streamz brengt het gloednieuwe seizoen van 'Ex on the Beach UK'. De singles zijn terug, maar deze keer is er een grote twist! De eerste singles die aanspoelen, zullen allemaal hun onsterfelijke liefde verklaren voor hun exen. Exen die ze bestempelen als the one that got away. De koppels worden vervolgens naar 'The One That Got Away Getaway' gestuurd, waar ze moeten beslissen of ze hun voormalige vlam een onverwachte tweede kans geven of voor altijd een streep in het zand trekken.

'1985'

Vanaf 11 juli op Streamz

'1985' is gebaseerd op waargebeurde feiten en speelt zich af in de woelige jaren 80, toen de Bende van Nijvel volop terreur zaaide. De reeks volgt drie jongvolwassenen Marc (Tijmen Govaerts), Franky (Aimé Claeys) en Vicky (Mona Mina Leon) die terechtkomen in het oog van de storm die België toen op zijn kop zette. De aanhoudende brutale overvallen en spanningen tussen de onderzoekers verhinderen hen de zaak op te lossen. De reeks vertelt het verhaal van deze zwarte bladzijde uit onze geschiedenis, gespeeld door een sterrencast waaronder Peter Van den Begin, Tom Vermeir, Titus De Voogdt en Barbara Sarafian. De VRT-reeks '1985' won maar liefst 10 Ensors waaronder Beste Fictie, Beste Acteur in een Hoofdrol voor Aimé Claeys die we kennen van 'Styx' en Beste Acteur in een bijrol voor Tom Vermeir.

'Assisen: De Insulinemoord' Sz 2

Vanaf 11 juli op Streamz

In het tweede seizoen wordt de achttienjarige Luna Laeremans (Zita Windey) dood aangetroffen in de stal van haar lievelingspaard. Haar grootvader, ex-jumpingkampioen Dirk Dejager (Gene Bervoets), geeft toe dat hij zijn kleindochter om het leven bracht. Eén moord, één beschuldigde en heel wat getuigen. Spreekt Dirk Dejager de waarheid of neemt hij de schuld op zich voor iemand anders? Seizoen 1 'Assisen: De Balletmoord' gemist? Deze is ook vanaf 11 juli te bekijken op Streamz.

'The Bold Type' - Sz 1 - Sz 5

Vanaf 15 juli op Streamz



Move over 'Sex and the City', hier is de nieuwe generatie van vrouwen in de modewereld. De fictiereeks 'The Bold Type' geeft een blik achter de schermen bij het magazine Scarlet. De reeks volgt drie ambitieuze vrouwen die hun plek proberen te vinden in de wereld. De drie vriendinnen steunen elkaar in goede en slecht tijden. Samen verkennen ze seksualiteit, identiteit, liefde en zien we veel fashion. De drie vriendinnen worden gespeeld door Katie Stevens ('Faking It'), Aisha Dee ('Collide') en Meghann Fahy ('The White Lotus'). De reeks is geïnspireerd op het leven van Joanna Coles, ex-redactrice van de Cosmopolitan, gespeeld door Melora Hardin ('The Office').

'The Offer'

Vanaf 15 juli op Streamz

'The Godfather' uit 1972 wordt vaak aangeprezen als één van de beste films ooit gemaakt. Maar hoe bracht Francis Ford Coppola deze iconische film naar het grote scherm? De biografische dramareeks 'The Offer' is gebaseerd op de notities van de award-winnende filmproducer Albert S. Ruddy bij het verfilmen van Mario Puzo's gelijknamige misdaadroman. Miles Teller, Matthew Goode, Colin Hanks, Juno Temple, Burn Gorman, Dan Fogler en Giovanni Ribisi in de hoofdrollen. (Her)bekijk ook 'The Godfather'-trilogie op Streamz.

'Evil' ​ - Sz 1 - Sz 4

Vanaf 1 augustus op Streamz

In de 'Evil' reeks worden een priester (Mike Colter), een forensisch psycholoog (Katja Herbers) en een technische expert (Aasif Mandvi) ingehuurd door de katholieke kerk om vreemde gebeurtenissen zoals demonische bezetenheid te onderzoeken terwijl ze de oorsprong van het kwaad opsporen. ​ Naarmate de tijd verstrijkt merken de drie dat hun persoonlijke levens steeds meer verweven raken met dergelijke gebeurtenissen. De reeks, gemaakt door Michelle King en Robert King, gaat in op de grens tussen wetenschap en religie. Alle seizoenen van het Critics Choice Award genomineerde 'Evil' zijn vanaf augustus te bingen op Streamz, inclusief het recente vierde seizoen.

'Star Trek: Discovery' ​ - Sz 1- Sz 5

Vanaf 8 augustus op Streamz

Alle Star Trek fans opgelet! Alle seizoenen van de 'Star Trek: Discovery' zullen vanaf 8 augustus te zien zijn op Streamz, inclusief het nieuwste en laatste seizoen. De reeks werd geschreven door de zelfverklaarde Star Trek geek Bryan Fuller en Alex Kurtzman en sleepten enkele Prime Time Emmy's in de wacht waaronder die van uitzonderlijke special effects. De reeks volgt de bemanning van het ruimteschip Discovery en begint tien jaar voor 'Star Trek: The Original Series' in de 23e eeuw. Wanneer de acties van Commandant Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) een oorlog beginnen tussen de Verenigde Federatie van Planeten en het Klingon Rijk. Ze komt voor de krijgsraad, wordt uit haar rang ontzet en overgeplaatst naar de USS Discovery. Na een avontuur in het Spiegel Universum helpt de Discovery de Klingon oorlog te beëindigen. Kan je niet wachten? Dan brengt Streamz vanaf 11 juli de film uit deze populaire franchise waaronder 'Star Trek', 'Star Trek Beyond', 'Star Trek into Darkness', Star Trek: The Motion Picture' en 'Star Trek: The Wrath of Khan'.

'Killing Eve' - Sz 1 - Sz 4

Vanaf 15 augustus op Streamz

Eve's leven als spion is niet wat ze had gehoopt toen ze begon. Ze is is een getalenteerd MI5 lid, maar ze verveelt zich enorm vastgekluisterd aan haar bureau. Villanelle is een zeer getalenteerde moordenaar met een wisselvallig humeur, die zich vastklampt aan de luxe van haar job. Eve (Sandra Oh) en Villanelle (Jody Cormer) gaan de strijd aan met elkaar in een spannend kat-en-muisspel, waarbij elke vrouw even geobsedeerd is door de ander. 'Killing Eve' werd ontwikkelt door Phoebe Waller-Bridge en won tal van awards waaronder Prime Time Emmy's, BAFTAs, Critics Choice Awards en Golden Globes. Bekijk nu alles seizoenen van deze award-winnende reeks op Streamz.

'Geordie OG's' - Sz 4

Vanaf 22 augustus op Streamz

We krijgen een inkijk in het leven van de reality fenomenen Holly, Marnie en Aaron. Ook dit seizoen krijgen ze te maken met grote uitdagingen in hun professionele leven én hun persoonlijke relaties. Dit seizoen navigeren Marnie en Casey hun on-off relatie, worstelt Holly met de ups en downs van haar aanstaande huwelijk, komen Aaron en Tahlia voor uitdagingen te staan na de moeilijke geboorte van hun tweede kindje en keert Sophie terug terwijl ze zich ontwikkelt als ondernemer. Alle andere seizoenen van 'Geordie OG's' zijn te bingen bij Streamz.

Topvakantie voor alle kids

Op Streamz vinden ook de jongste kijkers heel wat series en films voor een gezellig televisiemoment met de hele familie tijdens de zomervakantie. Zij kunnen genieten van een schat aan extra Studio 100 content. Deze uitbreiding volgt op het structurele partnership dat Streamz en Studio 100 in september 2022 al aankondigden. Deze zomer zien we onder andere meer Studio 100 films en reeksen van 'Bumba', 'Kabouter Plop', 'Piet Piraat', 'K3', 'Mega Mindy', 'Amika', en tal van musicals zoals 'De Kleine Zeemeermin' en 'Spring in concert 2006'.

'Samson & Marie - Ijsjestijd'

Vanaf 1 juli op Streamz

Samson & Marie trakteren je op de lekkerste ijsjes en de leukste verhalen in hun Pop-up ijssalon! Samson & Marie hebben hun busje omgetoverd tot een ijssalon dat neerstrijkt op een stadsplein. Het vrolijke duo maakt er in een mum van tijd een gezellig plekje van, waar je graag wil zijn en iedereen zich op slag welkom voelt. Daarbij ontmoeten ze heel wat nieuwe leuke vrienden en maken ze tal van avonturen mee.

'K3 - Dans van de Farao'

Vanaf 1 juli op Streamz

Hanne, Marthe en Klaasje gaan hun nieuwe album voorstellen in een Egyptisch museum. Ze brengen alles in orde voor hun optreden. Wanneer ze in het museum alle drie een wens doen bij een Egyptische Wenskat, komt die tot hun verbazing uit. Hanne kan de gedachten lezen van mensen en dieren, Marthe kan alles kopen wat ze voor zichzelf wil, en Klaasje kan blijven wensen wat ze maar wil. Maar de wensen van de Wenskat zijn vervloekt door farao Tritanchamon. De drie vervloekte wensen keren zich tegen K3 en zorgen voor een hoogoplopende ruzie tussen de meisjes. Net voor hun optreden besluiten ze te splitten. Ze willen elkaar nooit meer zien! Zorgt de Wensvloek voor het einde van K3 of overwint vriendschap alles?

'Nachtwacht - Het Donkere Spiegelbeeld'

Vanaf 1 juli op Streamz

Deze keer strijdt de 'Nachtwacht' tegen hun eigen spiegelbeeld. In hun derde theatershow komen Vlad, Keelin en Wilko tegenover hun grootste vijand ooit te staan: een spiegelbeeld van zichzelf, een Nachtwacht met duistere krachten! Zullen Vlad, Keelin & Wilko de krachten van hun eigen spiegelbeeld de baas kunnen?

'Het Huis Anubis - De Terugkeer van Sibuna'

Vanaf 1 juli op Streamz

'Het Huis Anubis', drie jaar later. Nienke studeert geneeskunde en Fabian volgt een archeologieopleiding, Amber heeft het druk met haar modellencarrière en Jeroen, tja, Jeroen, die regelt vooral louche zaakjes in het achterkamertje van zijn antiekzaak. Maar dan wordt Appie binnengebracht op de spoed waar Nienke werkt. 'Sibuna' is het enige wat hij nog kan uitbrengen. Nienke trommelt meteen de Club van de Oude Wilg weer op. Alleen zij kunnen Appie helpen!

'Het Huis Anubis: De Vijf en de Toorn van Balor'

Vanaf 1 juli op Streamz

Wanneer Anastacia in een museum een torque past, worden de Vijf teruggekatapulteerd naar de tijd van de Kelten. Cernunnos, god der Kelten, heeft hen geroepen om Ward te redden van Balor, interim-koning der Kelten en druïde van het donkerste soort. Die wil zich, onder het mom van een 'levensnoodzakelijk offer', van de jongen ontdoen omdat de plaatselijke ziener hem heeft voorspeld dat Ward de nieuwe koning zal worden. De Vijf weten het offer te verhinderen, maar komen samen met Ward in de kerker van Balor terecht. De enige manier waarop Ward zijn aanspraak op de troon hard kan maken is door de Steen van Fal aan te raken, de magische steen die een schreeuw geeft als de rechtmatige koning hem aanraakt. De Steen bevindt zich in de burcht van Balor, maar niemand weet waar.