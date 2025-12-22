Een wel zeer lastige kwestie bij Ellen en Leander in 'Wat je niet zag in Blind Getrouwd'

Hasta la vista! Chinchilla wordt vlak voor de halve finale ontmaskerd in 'The Masked Singer'
maandag 22 december 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025

Terwijl Kim en Paulien maandagavond 22 december in 'Blind Getrouwd' beslissen of ze getrouwd blijven of niet, zijn Leander en Ellen in 'Wat je niet zag in Blind Getrouwd' eerst nog op ultieme date.

Hun laatste avond samen brengen ze door in de hot tub. Een lastig, heel lastig moment. Want Leander heeft het lastig dat Ellen nog geen verliefdheid voelt. Of vindt hij het zelf niet lastig, maar vindt hij het wel lastig voor Ellen? Of was het het bijzondere einde van hun gesprek, dat hij lastig vond? Hmm, lastige kwestie.



Wat je niet zag in 'Blind Getrouwd', deze laatste 2 weken op maandag om 21.05 uur op VTM GO.


Blind getrouwd op tv
Dinsdag 23 december 2025 om 16u40  »
VTM
Ian, Maïté, Kim en Paulien keren terug van hun ultieme date. Kim en Paulien beslissen of ze verder als koppel willen. Maïté en Ian brengen nog enkele dagen apart door, terwijl Ellen en Leander een nog niet besproken onderwerp op tafel gooien.
Maandag 29 december 2025 om 21u05  »
VTM
Ian en Maïté beslissen of ze getrouwd blijven of niet. Ook voor Ellen en Leander breekt de grote dag aan. Vijf maanden na het beslissingsmoment zien de koppels elkaar allemaal terug voor een reünie in winterse sfeer.
Zaterdag 27 december 2025 om 00u00  »
VTM
Ian, Maïté, Kim en Paulien keren terug van hun ultieme date. Kim en Paulien beslissen of ze verder als koppel willen. Maïté en Ian brengen nog enkele dagen apart door, terwijl Ellen en Leander een nog niet besproken onderwerp op tafel gooien.
Dinsdag 30 december 2025 om 16u40  »
VTM
Ian en Maïté beslissen of ze getrouwd blijven of niet. Ook voor Ellen en Leander breekt de grote dag aan. Vijf maanden na het beslissingsmoment zien de koppels elkaar allemaal terug voor een reünie in winterse sfeer.

