Een terrasje tegen het ochtendhumeur in 'Huizenjagers'

Het strijdtoneel van Huizenjagers verplaatst zich deze week naar het bruisende en veelzijdige Antwerpen met huizenjagers Erwin, Kevin en Linda.

Wie mag zich op het einde van de rit de koning van ’t stad noemen?

Erwin verdiende zijn strepen al in de reclame- en horecawereld, maar in het vastgoed is hij een laatbloeier. Hij zit nog maar 1,5 jaar in de sector en op 56-jarige leeftijd besloot hij zijn laatste jongensdroom na te jagen: makelaar worden. Als Ieperling werd Erwin dus niet geboren in de schaduw van de Antwerpse kathedraal, maar de Antwerpse humor heeft deze West-Vlaming al grondig onder de knie. En één ding staat vast: hij wil winnen.

Pitbull Kevin bijt zich al 12 jaar lang vast in het vastgoed. Maar ook bij zijn vorige jobs in de horeca bleek hij een geboren verkoper. En of Kevin nu kreeften of huizen verkoopt, hij doet dit altijd in het juiste uniform. Strak in het pak gaat hij voluit voor het hoogste schavotje.

De goedlachse Linda wist al vroeg dat haar hart bij het vastgoed lag. Het geheim van Linda is niet alleen haar enthousiasme, maar ook de bijzondere ketting rond haar hals. De steen die eraan hangt, kan haar zo naar de overwinning leiden.

Aflevering 1 op maandag 9 maart

Annick zoekt samen met haar man en kinderen naar een nieuw karaktervol huis in Mortsel of Berchem. Er moet ook een plek zijn waar ze haar schilderhobby kan uitoefenen. Een tuin of terras is een must. Het budget: 280.000 euro.

Aflevering 2 op dinsdag 10 maart

Evelien en Ken zijn op zoek naar een minimalistische duplex met industriële accenten in Antwerpen. Twee slaapkamers en een inloopdouche zijn de belangrijkste wensen. Al willen ze voor het ochtendhumeur van Evelien ook koste wat het kost een terrasje, zodat Evelien rustig kan wakker worden met een koffietje. Budget: 270.000 euro.

Aflevering 3 op woensdag 11 maart

Evelien heeft een grote liefde voor authentieke woningen. Ze werkt als restauratie-architect, dus haar handen kriebelen om zelf de handen uit de mouwen te steken. Het pand moet wel klaar zijn om meteen in te trekken, al is het in een tentje. Evelien gruwelt van landelijke stijl en grijze kleuren, dus de Huizenjagers zijn gewaarschuwd. Budget: 195.000 euro.

Aflevering 4 op donderdag 12 maart

Momenteel huren Nickola en Jaëla een huis in Duffel, maar het is tijd voor een eigen huis, want ze verwachten een kindje. Ze zoeken in de regio Boechout of Kontich een woning met drie slaapkamers, een dressing en een grote tuin. Al is er wel één groot obstakel: ze houden elk van een andere stijl. Het is aan de Huizenjagers om hier een ideale mix te vinden.

