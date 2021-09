Een struisvogelei openen en klaarmaken? Piet Huysentruyt to the rescue!

Kathleen Aerts en haar man Steven hebben dan nog geen guesthouse gevonden in 'Villa Zuid-Afrika' bij VTM 2, ze hebben wel al een briljant idee voor het ontbijt dat ze willen serveren: een struisvogelei.

In de vorige aflevering van 'Villa Zuid-Afrika' zagen de kijkers hoe Steven het zware geschut moest bovenhalen om een struisvogelei open te maken. Nu blijkt de grootste vraag te zijn: hoe bereid je zo'n ei? Voor hun nieuwe poging schakelen Kathleen en Steven de hulp in van vriend en buurman Piet Huysentruyt. Al is het voor Piet ook de eerste keer... De tweede aflevering van 'Villa Zuid-Afrika' haalde mooie cijfers bij VTM 2 met bijna 400.000 kijkers (live+uitgesteld).

'Villa Zuid-Afrika', maandag 6 september om 21.40 uur bij VTM 2 en op VTM GO.