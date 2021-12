Een spannende dag voor Sam en mama Lies in 'Dance Dreams'

Voor Sam is het één van de belangrijkste dagen in haar nog jonge leven. Ze gaat van start met een traject dat ervoor zal zorgen dat haar transitie ook officieel medisch is begonnen.

Hier staat ze voor enkele moeilijke keuzes en vertelt ze openhartig over de impact van die beslissingen. Een spannende dag voor zowel Sam als mama Lies.

De zeventienjarige Lana Verkest blinkt uit in verschillende dansgenres. Van disco tot modern. Ze wordt dan ook veel gevraagd voor workshops en demonstraties. Maar vandaag is het nog wat anders: ze is uitgenodigd door TikTok ster Sarah Bossuwé om een workshop disco te geven aan een zestigtal kinderen.

Lee Arrendell is een getalenteerde studente dans uit Antwerpen. Dat Lee geboren is voor het podium is geen verrassing, ze is de dochter van Gina Brondeel, zangeres van X-session en acteur George Arrendell. Ondanks haar gebrek aan wedstrijdervaring, waagt ze toch haar kans in de voorronde van de Dance Waves Competition.

'Dance Dreams', woensdag 28 december 20.35 uur op Play5 en Goplay.