Een nieuw jaar met gloednieuw drama op BBC First

Begin 2024 goed met nieuwe en terugkerende drama op BBC First. Op het programma staan het tweede seizoen van het gezellige misdaaddrama 'Queens of Mystery' en de Londense politieserie 'The Chelsea Detective'.

Ook kun je genieten van het gloednieuwe Zuid-Afrikaanse drama 'Devil's Peak' en de hilarische parodieën van Agatha Christie, zoals 'Murder on the Blackpool Express', 'Death on the Tyne' en 'Dial M for Middlesbrough'. Kortom, BBC First verwent je in januari met genoeg keuzes.

In het tweede seizoen van 'Queens of Mystery' keert rechercheur Matilda Stone terug naar haar geboorteplaats Windemarsh. Daar werkt ze bij de Marsh Valley Police samen met inspecteur Thorne en agent Terry Foster. De rust duurt echter niet lang en Matilda wordt al snel betrokken bij het oplossen van een nieuwe moord. Intussen lijken haar drie tantes, die misdaadverhalen schrijven, manieren te vinden om zich bij haar onderzoeken te betrekken.

Het Britse misdaaddrama 'The Chelsea Detective', gecreëerd en geproduceerd door de Emmy® Award-winnende Peter Fincham, maakt een comeback met een tweede seizoen. In dit nieuwe seizoen bundelt de scherpe, intuïtieve inspecteur Max Arnold krachten met zijn nieuwe collega rechercheur Layla Walsh. Samen gaan ze op onderzoek uit.

In de nieuwe serie 'Devil's Peak' gaat detective Benny Griessel (Hilton Pelser) op jacht naar een wraakzuchtige moordenaar. De misdaden van deze moordenaar spreken tot de verbeelding van Kaapstad. De serie is gebaseerd op de bestseller uit 2004 van de wereldberoemde Zuid-Afrikaanse schrijver Deon Meyer.

Johnny Vegas ('Benidorm') en Sian Gibson ('Car Share') schitteren in het tweedelige komische drama 'Murder on the Blackpool Express'. Chaos breekt uit wanneer Blackpool buschauffeur Terry (Johnny Vegas) en reisleidster Gemma (Sian Gibson) verstrikt raken in een dodelijke samenzwering. De passagiers sterven één voor één op mysterieuze wijze.

Johnny Vegas en Sian Gibson keren terug als Terry en Gemma van Draper's Tours in 'Death on the Tyne'. Het vervolg op 'Murder on the Blackpool Express' vindt plaats op een veerboot van Newcastle naar Amsterdam. Tijdens de turbulente nachtelijke reis worden passagiers en bemanning onder bizarre omstandigheden één voor één van boord gegooid. Terry springt bij om de moordenaar te pakken, maar zal dit zijn plannen om Gemma ten huwelijk te vragen in de weg staan?

'Dial M for Middlesbrough' is het derde deel van Jason Cooks op Agatha Christie geïnspireerde whodunnits. In dit deel krijgen Gemma (Sian Gibson) en Terry (Johnny Vegas) autopech, waardoor ze hun toevlucht moeten zoeken in een mysterieus caravanpark. Hier komen ze in contact met tal van interessante personages, maar al snel nemen de zaken een duistere wending.

'Queens of Mystery' seizoen 2 gaat in première op dinsdag 2 januari om 21.00 uur op BBC First

Rechercheur Matilda Stone (Florence Hall - 'The Princess Switch 3', 'Father Brown') is weer gelukkig terug in haar pittoreske woonplaats Wildemarsh. Ze werkt bij de Marsh Valley Police samen met haar baas Inspecteur Thorne (Martin Trenaman - 'The Inbetweeners') en gedreven collega politieagent Terry Foster.

Matilda geniet van haar woning boven de misdaadboekenwinkel van haar tante Jane, ‘Murder Ink’. De rust wordt echter verstoord wanneer ze opnieuw een moordslachtoffer ontdekt. Terwijl Matilda het mysterie oplost en de dader voor het gerecht brengt, vinden haar drie tantes, die misdaadboeken schrijven - Beth (Sarah Woodward - New Tricks, Outnumbered), Cat (Julie Graham - 'Benidorm', 'Shetland') en Jane (Siobhan Redmond - 'Alfresco', 'Between the Lines') - onvermijdelijk een manier om bij haar onderzoek betrokken te raken.

'The Chelsea Detective' seizoen 2 gaat in première op vrijdag 12 januari om 21.00 uur op BBC First

In het tweede seizoen van het geliefde Britse misdaaddrama 'The Chelsea Detective' slaan inspecteur Arnold (Adrian Scarborough - 'Killing Eve', 'The King's Speech', '1917') en rechercheur Layla Walsh (Vanessa Emme - 'Bloodlands', 'A Discovery of Witches') de handen ineen. Walsh voegt zich vanuit Exeter bij Chelsea CID. Het rijkste stadsdeel van Londen blijkt een duistere kant te hebben die inspecteur Max Arnold maar al te goed kent. Tussen de kunstgalerijen en luxehuizen liggen moordenaars op de loer en het is aan Arnold en zijn nieuwe partner om hen te ontmaskeren.

Sophie Stone maakt haar terugkeer als de briljante, zij het soms intimiderende Ashley Wilton, Hoofd Forensisch Onderzoek. Ook keren Lucy Phelps (Grace) als koningin van onderzoek en technologie, rechercheur Jess Lombard en Peter Bankolé ('Peaky Blinders') als rechercheur Connor Pollock terug in het tweede seizoen. Daarnaast komen Anamaria Marinca ('Deadline') als inspecteur en als Arnold's ex-vrouw Astrid en Frances Barber ('Whitstable Pearl') als Arnold's tante, genaamd Olivia Arnold, terug voor het nieuwe seizoen. Rachael Stirling ('Hollington Drive') speelt ook een gastrol als galeriehoudster Rebekah Chaban in de seizoen première.

'Devil’s Peak' gaat in première op zondag 21 januari om 21.00 uur op BBC First

De briljante, maar gedesillusioneerde detective Benny Griessel (Hilton Pelser) spoort een wraakzuchtige moordenaar op in deze meeslepende misdaadthriller die zich afspeelt in Kaapstad.

In een stad geteisterd door ontvoeringen van kinderen, is niemand veilig. Plaatselijke politiechef Benny moet weer in actie komen door een nieuwe zaak. Thobela, een lokale burgerwacht, is op rooftocht. Gebroken door de moord op zijn zoon en gefrustreerd door het falen van de rechtbank om zijn moordenaars te straffen, neemt Thobela het recht in eigen handen. In deze gevaarlijke context is moeder Christine vastbesloten alles te doen om haar dochter te helpen.

Terwijl de serie opbouwt naar een explosieve climax, raken de levens van alle drie de personages op dramatische wijze met elkaar verweven. Deze visueel weelderige, maar compromisloze thriller is gebaseerd op de veelgeprezen bestseller van Deon Meyer en zit vol met bloedstollende actiescènes.

'Murder on the Blackpool Express' gaat in première op maandag 21 januari om 21.00 uur op BBC First

De bekroonde schrijver Jason Cook bedacht 'Murder on the Blackpool Express', waarin hij komedie combineert met een klassiek moordmysterie.

Zonder concrete doelen of passies, afgezien van zijn onbeantwoorde liefde voor reisleidster Gemma (Sian Gibson - 'Peter Kay's Car Share'), zit buschauffeur Terry (Johnny Vegas - 'Benidorm') vast in een alledaagse sleur. Alles neemt echter een onverwachte wending wanneer een gepensioneerde passagier in verdachte omstandigheden overlijdt tijdens de bustoer. Terwijl het aantal passagiers op de bus één voor één afneemt, begint Terry te vermoeden dat er iets duisters aan de hand is. Terry voelt zich gedwongen om het mysterie op te lossen en Gemma's bedrijf te redden. Hij gaat op onderzoek uit, maar zal hij daarbij Gemma's liefde voor zich winnen?

'Death on the Tyne' gaat in première op maandag 22 januari om 21.00 op BBC First

Terry (Johnny Vegas) en Gemma (Sian Gibson) leiden een all-star cast met Taj Atwell ('Line of Duty'), James Fleet ('Four Weddings and a Funeral') en Tony Gardner ('Last Tango in Halifax') in de misdaadkomedie 'Death on the Tyne'.

Een ruige veerbootreis van Newcastle naar Amsterdam neemt een turbulente wending wanneer passagiers en bemanning één voor één overboord worden gegooid. Gevangen op de boot, midden op een stormachtige zee, kan niemand ontsnappen en wordt iedereen een potentiële verdachte of slachtoffer. Motieven ontbreken niet: de gepensioneerden met hun verborgen goudmijn, het koppel dat vastzit in een verborgen affaire, de verbitterde DJ en de kapitein die krap bij kas zit.

Ondanks alle horror is Terry wanhopig om zijn plan uit te voeren en Gemma ten huwelijk te vragen, zelfs te midden van deze ongelegen timing. Zal Gemma ja zeggen? Zullen onze helden Amsterdam veilig bereiken? Zal de seriemoordenaar wegkomen met zijn gruwelijke misdaden?

'Dial M for Middlesbrough' gaat in première op maandag 29 januari om 21.00 uur op BBC First

De onwaarschijnlijke speurneuzen Johnny Vegas en Sian Gibson keren terug met een geweldige groep komieken in 'Dial M for Middlesborough', de nieuwste Draper's Tours.

Terry (Johnny Vegas) en Gemma (Sian Gibson) keren terug in hun bus om Mildred (Sheila Reid - Benidorm) en Hilda (Georgie Glen - Call the Midwife) op te halen voor een begrafenis in Middlesbrough. Maar een hevig onweer dwingt hen om toevlucht te zoeken in Shady Creek Caravan Park, wat vooral de gespannen Gemma de stuipen op het lijf jaagt.

Hier ontmoeten ze een bonte mix van personages, waaronder campingeigenaren Evie (Sally Lindsay - 'The Madame Blanc Mysteries') en Jed (Phil Davis - 'Whitechapel'), de onhandige chef-kok Susan (Joanna Page - 'Love Actually'), de evenementenmanager (Jason Donovan - 'Neighbours'), de Amerikaanse toerist Chad (John Macmillan - 'House of the Dragon') en de al lang in het park wonende Edna (Annette Crosbie). Zal een van hen de gruwelen van het duistere en vervallen Shady Creek Caravan Park overleven?

In januari kun je de volgende series blijven kijken op BBC First:

'Fisher’s Modern Murder Mysteries Series 2' elke zondag om 20.00 uur tot 7 januari

'The Madame Blanc Mysteries Series 2' elke vrijdag om 21.00 uur tot 5 januari

'Boiling Point' elke zondag om 21.00 uur tot 14 januari

'Scott and Bailey' seizoen 4 elke donderdag om 21.00 uur tot 15 januari