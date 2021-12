Een nieuw begin in de Moezelstreek in 'Ik Vertrek uit Vlaanderen'

In 'Ik Vertrek uit Vlaanderen' maken de VTM 2-kijkers kennis met chocolatier Dave (44) en zijn partner Koen (50). Het koppel baatte een florerende chocoladezaak in Herentals uit, maar na een slechte zakendeal trokken ze de deur van het atelier achter zich dicht.

Het koppel kiest uiteindelijk voor een chocoladewinkel zonder ‘gasthaus’. Na de ellenlange zoektocht naar een geschikt huurpand, vreest het koppel voor het ergste wanneer de streek onder water komt te staan. Zullen Dave en Koen erin slagen om alles rond te krijgen in het pittoreske stadje of eindigt hun avontuur in mineur? 'Ik Vertrek uit Vlaanderen', maandag 13 december om 21.40 uur bij VTM 2 en ook op VTM GO.

Na de financiële en mentale klap wil het koppel een nieuw leven opbouwen in het stadje Zell aan de Moezel in Duitsland, waar ze een 'gasthaus' slash winkel met Belgische streekproducten willen openen. Helaas verloopt de weg daarnaartoe niet van een leien dakje, met een teleurstellende rechtszaak, de zware overstromingen van de voorbije zomer en een pandeigenaar die zijn beloftes niet nakomt.

Ik vertrek uit Vlaanderen op tv

