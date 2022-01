Een moeilijke boodschap en een eerste kus in de slotaflevering van 'Cupido Ofzo'

Maandag 31 januari werpen Ruth Beeckmans en Frances Lefebure een laatste keer hun pijlen uit in 'Cupido Ofzo'. In de slotaflevering heeft cupido nog wat werk voor de boeg. Dries en Jolien hebben een nieuwe date, waarbij vooral voor Dries veel op het spel staat.

Ook Baptist en Amelie zetten een volgende stap in hun dating. Ze krijgen de vrienden van Baptist over de vloer. Gregory gaat op zijn beurt op bezoek bij Sarah en leert haar beter kennen. Bert en Soetkin staan dan weer voor een moeilijk gesprek. Bij welke koppels schiet cupido raak? De kriebels flakkeren een laatste keer op en er is zelfs sprake van een eerste kus…

Klaas (21, Zichem) nodigde Ellen (24, Ekeren) vorige week bij hem thuis uit en verklaarde haar zijn liefde in een mooie brief. Ellen kon die liefde toen nog niet beantwoorden. De twee spreken wel opnieuw af om samen te gaan wandelen. 'Ik heb wel het gevoel dat het wat veranderd is vanuit Ellen haar gevoelens', aldus Klaas, 'Ik hoop het gewoon.' Schiet cupido alsnog in de roos?

Ook Sarah (30, Gent) gaat ervoor. Zij heeft een tweede date met Gregory (32, Halle) en trekt met hem het park in om elkaar beter te leren kennen. 'We hebben regelmatig contact en dat is wel leuk. Ik vind het wel spannend', aldus Sarah. Maar zit er ook meer in?

De eerste date van Bert (32, Buggenhout) en Soetkin (33, Sint-Martens-Lennik) begon veelbelovend. Maar waar Soetkin tijdens de tweede date meer gevoelens kreeg, begon Bert wat te worstelen met de zijne. In de slotaflevering breekt voor hem een moeilijk moment aan, want er moet hem iets van het hart.

Baptist (30, Sint-Denijs-Westrem) ging op eerste date met Amelie (31, Olen) en dat liep enorm vlot. Op een tweede date maakte Baptist duidelijk dat hij er meer in ziet dan enkel vriendschap. Amelie heeft daar meer tijd voor nodig en zoekt nog naar de juiste klik. Met een derde date wil Baptist proberen om daar verandering in te krijgen. Hij nodigt haar uit bij hem thuis en krijgt ook zijn vrienden op bezoek om een potje te petanquen.

Jolien (22, Torhout) bereidt zich voor op een nieuwe date met Dries (22, Zottegem). Ze wil hem verrassen met een wandeling en picknick. Tijdens hun vorige afspraakje wilde Dries haar zijn gevoelens tonen met een kus en daar was hij ook bijna in geslaagd. Alles gaat de goede richting uit, maar die ene verlossende kus kwam er nog niet. Deze keer wel?

'Cupido Ofzo', maandag 31 januari om 20.35 uur op VTM.