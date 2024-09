Een kalmeerbox en mindfulness maandag in 'Kalm Waes'

Dag 3 van 'Kalm Waes'. Tom kan zijn blijdschap niet op wanneer hij een kalmeerbox ontdekt vol spullen die hem rustiger moeten maken.

Maar pas wanneer hij het meditatiekussen krijgt waarop hij enkele weken eerder leerde mediteren bij de boeddhisten in Hoei, kan hij eindelijk wat rust vinden.

Dag 4 van 'Kalm Waes'. Neuroloog Steven Laureys komt langs in de kijkhut bij Nico en Pascal om Tom vanop een afstand te begeleiden bij zijn allereerste mindfulness oefening: hoe eet ik mindful een rozijn? Voor Tom, die ooit een record vestigde als snelste pizza-eter ter wereld, is het nu een hele prestatie om langzaam, in het moment en met volle aandacht, een rozijn naar binnen te werken.

