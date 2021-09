Een huis met een hoek af? Niets is te zot voor Kelly Pfaff in 'Waar voor je Geld?'

Dinsdag gaan Kelly Pfaff en makelaar Arjen op zoek naar huis met een hoek af in 'Waar voor je Geld?' bij VTM 2. Deze speciale wens komt van Mariska en Hans, die hun woning in Londerzeel willen inruilen voor een bijzonder pand.

We zijn dan ook een gezin met een hoek af. We zoeken de buitengewone dingen op en proberen elke dag buitengewoon aan te pakken', klinkt het. Met een budget van 650.000 euro selecteert Arjen drie panden die waar voor hun geld bieden. Dat de wens van Mariska en Hans duidelijk is, blijkt wanneer het koppel samen met Kelly één van de woonsten bezoekt: 'Oh my god! Dat is duidelijk een huis met een hoek af. Sprookjesachtig zelfs, met dat Eftelingtorentje.'

Of Mariska en Hans dit pand zullen kiezen om een week in te verblijven, ontdekt iedereen in 'Waar voor je Geld?'.

'Waar voor je Geld?', dinsdag 7 september om 21.40 uur bij VTM 2 en op VTM GO.