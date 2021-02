Een goedgevulde maand maart op Streamz en Streamz+

Foto: © Streamz 2020

True crime is hot and happening: over heel wat mysterieuze (onopgeloste) moordzaken worden documentaires en podcasts gemaakt en 'Buried in the Backyard' is daar één van.

In deze Amerikaanse docu-serie staat in elke aflevering een mysterieuze moordzaak centraal waarbij het lichaam gevonden wordt op een onwaarschijnlijke of vreemde plek. Nadat het lichaam van de overledene geborgen is, begint het echte onderzoek: het identificeren en het achterhalen van de doodsoorzaak en nog belangrijker: het vinden van de dader.

'Buried in the Backyard'

Vanaf 3 maart doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+.

'The InBetween'

Vanaf 3 maart doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+.

Ontmoet Cassie Bedford, een jonge helderziende vrouw die haar gave regelmatig gebruikt om haar vader Tom vooruit te helpen bij zijn politiewerk. Via visioenen krijgt Cassie inzicht in het verleden van slachtoffers en speelt ze een sleutelrol in het oplossen van verschillende moordzaken. 'The InBetween' werd geschreven door Moira Kirkland, die eerder ook al scenario's neerpende voor series 'Castle' en 'Madam Secretary'. Bovendien ken je actrice Harriet Dyer - die de rol van Cassie Bedford vertolkt - misschien ook uit één van de spannendste thrillers van 2020: 'The Invisible Man'.

'Dennis vs Black Magic'

Vanaf 3 maart doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+.

In september 2019 werd Dennis 'Black Magic' Burkas vrijgelaten uit de gevangenis. Hij zat er voor de derde maal een straf uit wegens zedenfeiten. Peter Boeckx wachtte hem op aan de gevangenpoort en schetst een portret van het leven van Dennis Burkas na de gevangenisstraf en zijn poging om porno opnieuw uit te vinden. Peter Boeckx onderhield contact met Dennis tijdens zijn straf en besloot om na zijn vrijlating een 3-delige documentairereeks op te nemen over zijn (dagelijkse) leven.

'Déjà Vu'

Vanaf 15 maart doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+.

In 'Déjà-Vu' volgen we het dagelijkse leven van de ambitieuze Florence Fierens en haar gezin, dat plots door elkaar geschud wordt wanneer het ondenkbare op hun pad komt. De nieuwe prestigieuze Vlaamse serie in de regie van Raf Reyntjens ('Paradise Trips') is uniek in zijn soort omdat het op een vernieuwende manier genres als drama en sciencefiction verweeft. Florence reist namelijk terug in de tijd in de hoop haar dochter te kunnen redden, maar worstelt ook met maatschappelijke issues zoals de zoektocht naar de balans tussen werk/privé en emancipatie. 'Déjà-Vu' doet je afvragen wat jij anders zou doen als je de tijd zou kunnen omkeren.

'Meisje van Plezier'

Vanaf 24 maart doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+.

Na twee seizoenen heeft 'Meisje van Plezier' een vast publiek gekregen. Trouwe fans kijken reikhalzend uit naar elk nieuw seizoen van de serie, die verhaalt over een huisvrouw die na haar scheiding besluit om aan de slag te gaan als callgirl. Vanaf eind maart kunnen fans hun hart ophalen aan het derde seizoen van de Nederlandse reeks. Dit seizoen besluit Nadine zelfstandig verder te gaan met haar escortewerk en ontmoet ze een bekende voetballer die allerlei verrassingen voor haar in petto heeft. Het derde seizoen wordt opnieuw leven in geblazen door dezelfde cast: Angela Schijf als Nadine, Peter Paul Muller als Remco en Roeland Fernhout als Sander.

'The Rookie'

Deel 1 vanaf 28 maart doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+.

'The Rookie' is een Amerikaanse politie-serie waarin John Nolan - een veertiger - de oudste 'rookie' wordt in het Los Angeles Police Department. John wordt gespeeld door Nathan Fillion, ook bekend voor zijn rollen in 'Firefly', 'Castle' en de film 'Serenity'. De serie haalde zijn mosterd bij het waargebeurde verhaal van William Norcross, die in 2015 op 44-jarige leeftijd plots het oudste groentje wordt bij de politie van Los Angeles.

'Gewoon Boef'

Vanaf 31 maart doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+.

De journalistieke mallemolen rond 'Boef' (Sofiane Boussaadia) heeft de afgelopen jaren niet stilgestaan: politieagenten lastigvallen, het beschadigen van auto's en het uitschelden van twee meisjes voor 'kechs'. De driedelige documentaire 'Gewoon Boef' geeft inzicht in zijn persoonlijke leven en zijn problematische jeugd, en toont een openhartige en kwetsbaardere boef dan de badboy die we kennen uit zijn oeuvre.

'Antebellum'

Vanaf 10 maart doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+. Inclusief alle vorige seizoenen.

Dat zangeres Janelle Monae niet alleen een uitstekend zangeres is maar er ook een acteercarrière op nahoudt, wisten we al door haar rolletjes in 'Harriet' en 'Hidden Figures'. In de meeslepende horrorfilm 'Antebellum' speelt ze het ambitieuze hoofdpersonage Veronica, die onverwacht als slavin terecht komt op een katoenplantage in het Zuiden van Amerika. 'Antebellum' werd gecreëerd door het regisseurskoppel Gerard Bush en Christopher Renz, die zich voor deze film lieten inspireren op een (racistisch getinte) nachtmerrie die Gerard had. Fan van films als 'Us' en 'Get Out'? Zet je dan alvast schrap voor 'Antebellum'!

'After'

Vanaf 10 maart doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+. Inclusief alle vorige seizoenen.

Gebaseerd op Anna Todds boekenreeks vertelt 'After' het verhaal van de onervaren tiener Tessa (Josephine Langford)) die een affaire begint met haar mysterieuze medestudent Hardin (Hero Fiennes Tiffin) tijdens haar eerste maanden aan de universiteit. Tessa's relatie met Hardin begint als een fijn tijdverdrijf tussen de colleges door, maar snel beseft ze dat niet alles is wat het lijkt. De film won de People's Choice Award voor Beste dramafilm van 2019 en was oorspronkelijk een fanfiction-verhaal gebaseerd op drie bandleden van de boyband One Direction'.

'Long Shot'

Vanaf 17 maart doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+. Inclusief alle vorige seizoenen.

Komiek Seth Rogen begon zijn filmcarrière als acteur in verschillende komedies zoals 'Freaks and Geeks' en 'the 40-Year Old Virgin'. Gaandeweg ontwikkelde hij ook een passie voor filmmaken en schreef hij mee aan 'Superbad' en 'Pineapple Express' hij produceerde ook enkele titels, waaronder ook 'Long Shot'. Charlize Theron speelt de ambitieuze topdiplomatie Charlotte Field, die overal talent voor lijkt te hebben. Fred Flarsky (Seth Rogen) is een werkloze journalist die zich vaak in de nesten werkt door zijn uitgesproken meningen. Dit ondenkbare duo heeft ogenschijnlijk niets met elkaar te maken, maar groeit doorheen de film toch dichter bij elkaar. Leuk weetje: het lichtblauwe sportjasje dat Fred draagt is afkomstig uit een Belgische atletiekvereniging uit de jaren '80.

'The Personal History of David Copperfield'

Vanaf 24 maart doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+. Inclusief alle vorige seizoenen.

Regisseur Armando Iannucci (ook bekend van 'The Death of Stalin' en 'Veep') kondigde in 2015 niet alleen aan fan te zijn van Charles Dickens, maar ook dat hij de touwtjes in handen hield voor een volgende verfilming van de roman 'David Copperfield'. In samenwerking met scenarist Simon Blackwell - met wie hij al eerder samenwerkte voor TV-serie 'Veep' (te bekijken op Streamz) sloegen ze de handen in elkaar voor deze Dickens-herwerking. De film werd zéér warm ontvangen door filmcritici en krijgt maar liefst een score van 92% op filmreview-website Rotten Tomatoes.

'Babyteeth'

Vanaf 31 maart doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+. Inclusief alle vorige seizoenen.

Wat zou jij doen als rusteloze tiener als je nog maar enkele maanden te leven had? De jonge, maar doodzieke Milla besluit dat ze het rechte pad voldoende lang bewandeld heeft en dat ze wat meer spanning wil in de korte tijd die haar nog rest. Ze papt aan met de onconventionele en rebelse drugsdealer Moses tegen de wil van haar ouders in - die hun opvoedingstheorieën overboord gooien om Milla's vrijheid te garanderen. 'Babyteeth' is een vrolijke, mooie film over een zwaar onderwerp, en bovendien ook de debuutfilm van Shannon Murphy, wiens regisseerwerk je misschien ook kent van de hitserie 'Killing Eve'.

De ernstig zieke tiener Milla valt voor de drugsdealer Moses, een regelrechte nachtmerrie voor haar ouders. Door deze nieuwe relatie vindt Milla haar zin voor het leven terug, al raakt ze steeds meer de weg kwijt. Terwijl ze een leven leidt waarin ze niets meer te verliezen heeft, kijken haar ouders en kennissen lijdzaam toe.

'Escape from Pretoria'

Vanaf 31 maart doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+. Inclusief alle vorige seizoenen.

'Escape from Pretoria' verhaalt over het onwaarschijnlijke ontsnappingsavontuur van enkele anti-apartheidsactivisten uit de zwaar beveiligde gevangenis van Pretoria. De film is gebaseerd op het boek 'Inside Out: Escape from Pretoria Prison' geschreven door Tim Jenkins 1987 en Daniel Radcliffe keert in zijn rol als activist even terug naar een heldenrol mét brilletje en vormt een heldhaftig duo met Stephen Lee (Daniel Webber) in deze spannende ontsnappingsthriller.