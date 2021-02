Een geweigerde uitnodiging van Salvador Dali in 'Stukken van Mensen'

In de tweede aflevering van 'Stukken van Mensen', op maandag 8 februari, krijgen de dealers weer topstukken geserveerd. Idool-winnaar Dean Delannoit heeft een Koen Vanmechelen-werk in de aanbieding, Louis uit Vorselaar komt aanrijden met een exclusieve oldtimer, Nicolaas uit Aartselaar zet zich schrap met een unieke stoel van meubelontwerper Maarten Van Severen en Vincent uit Landen probeert de dealers te overtuigen van zijn zesdelige chromografie van Salvador Dalí.

Bij het inspecteren van dat laatste stuk, komt Paul met een wel heel verrassende bekentenis: hij heeft ooit een uitnodiging gekregen van Dalí himself. 'Ik had een zaak gedaan bij mensen die hij goed kende en hij wilde mij ontmoeten bij hem thuis. Maar ik had op dat moment iets anders te doen', vertelt Paul. 'Ik begrijp mezelf nog altijd niet goed waarom ik zijn invitatie niet aanvaard heb.' En ook de andere dealers begrijpen er niets van...

De eerste die aan de beurt komt, is Idool-winnaar Dean. Dat hij kan zingen is al geweten, maar kan hij ook onderhandelen? Hij waagt zijn kans met een tekening van Koen Vanmechelen uit 2009, dat hij in naam van zijn manager aan een zo hoog mogelijke prijs probeert van de hand te doen.

Interieurdesigner Nicolaas uit Aartselaar wil de dealers verleiden met een lounge chair van Maarten Van Severen. Van dit specifieke design zijn er slechts een beperkt aantal gemaakt, wat het stuk natuurlijk meteen een pak interessanter maakt. Dealer Yves is meteen verliefd: 'Ik zie die stoel staan en ik denk direct: die is van mij! Er is geen enkele Belgische ontwerper waar ik zo opgewonden van word. Ik vind dit een beetje porno eigenlijk, stoelenporno (lacht).'

De 23-jarige Vincent uit Landen heeft een eigen horecazaak en houdt van dingen kopen en verkopen. Hij hoopt op een mooie en vooral creatieve deal voor zijn zesdelige chromografie van Salvador Dalí.

Louis uit Vorselaar verkoopt exclusieve auto’s en komt met een prachtexemplaar naar de dealers: een MG TC van 1947. De unieke bolide is nog in niet-gerestaureerde, originele staat met zelfs de originele lak nog op de wagen. In 1999 betaalde de eigenaar van de wagen er 25.000 euro voor. Als de wagen verkocht geraakt zal het ongetwijfeld voor heel wat meer zijn.

