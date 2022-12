Een gerecht van Guust Flater… wordt onder handen genomen door Piet Huysentruyt

Piet Huysentruyt zet op woensdag 14 december zijn tocht door Vlaanderen verder. Hij start in Brasschaat bij Vincent waar hij in 2004 een eerste keer langs ging. Vincent maakte toen een kaassoufflé op basis van... een gerecht uit de Guust Flater-stripreeks.

18 jaar later wil Piet weten of Vincent nog steeds weet wat hij toen geleerd heeft.

Piet rijdt vervolgens naar het Limburgse Zonhoven, waar Pat Krimson en Loredana hem niet alleen ontvangen met een totaal mislukte espuma van aardappel, maar ook met een wondermooi verjaardagscadeau.

Veerle heeft dan weer problemen met haar lasagne. Hoe dikwijls ze ook probeert, het resultaat is steeds kurkdroog. 'Dat is totaal niet smeuïg, precies lasagne cake!', ontdekt Piet. Maar de chef heeft er enkele heel simpele oplossingen voor. De keuze van het gehakt bijvoorbeeld: dat moet zuiver varkensvlees zijn volgens Piet: 'Het is een West-Vlaamse uitspraak: hoe vettiger, hoe prettiger! Maar dat is ook waar.'

De zestienjarige Hanne-Lore wil heel graag lekkere éclairs maken, maar zit met de handen in het haar: haar baksels zien er écht niet uit. Ook hier weet Piet natuurlijk weer raad mee.

En eindigen doet hij bij VTM Nieuwsreporter Julie Colpaert. Zij kookt wel eens graag vegetarisch voor haar kinderen maar de zoete aardappelfrietjes zijn slap en de falafelballetjes smaken naar… niks. 'Slappe frieten en flauwe ballen? Dat gaat niet hé?', dus: Piet to the rescue!

'SOS Piet XL', woensdag 7 december om 20.40 uur op VTM en ook op VTM GO.