Een ei met een identiteitscrisis en een Limburgse schildpad in 'Dat Belooft Voor Later'

Staf Coppens neemt de kinderen Margaux (6 jaar, Humbeek), Maxime (6 jaar, Sint-Niklaas) en Julia (6 jaar, Diest) mee op uitstap. Ze trekken naar een bijzondere dierenarts: eentje voor sprekende dieren.

De 6-jarigen krijgen van Staf de job van hun leven, want ze mogen de dierenarts assisteren. In de praktijk ontmoeten ze een schildpad met een Limburgs accent die moeilijk slaap kan vatten, een ei dat met een ei zit door een identiteitscrisis en Zorro de kat met vlooien. Hoe reageren Margaux, Maxime en Julia als de dieren tegen hen praten? En kunnen ze de dieren helpen met hun probleem? Dat ontdekt de kijker morgen, woensdag 22 april, in 'Dat Belooft Voor Later'.

In het programma neemt Staf de kinderen ook mee naar VTM. 'De volgende proef is er een met een geurtje aan, want eenmaal aangekomen bij VTM bleek er een probleem te zijn met het sanitair', lacht Staf. Bij VTM lopen de kinderen de klusjesman tegen het lijf, die hen vertelt dat niemand naar het defecte toilet mag gaan. Wanneer Staf het toch riskeert, gebeurt het ondenkbare: hij is opgeslorpt door het toilet. Verzwijgen de kinderen de gênante situatie voor de klusjesman? Of verklappen ze het sanitaire drama en krijgt Staf het WC-deksel op de neus? Maar de belangrijkste vraag die iedereen zich stelt: hoe helpen ze Staf uit het toilet?

Van het kleinste kamertje van VTM naar het Staf-Lab, waar Staf onderzoekt of de kinderen zenuwpezen zijn. 'Ik ga mijn proefkonijnen het moeilijkste laten doen wat je aan een kind kan vragen: stilzitten. Als het hen lukt, worden ze beloond. Maar we gaan ze natuurlijk een beetje afleiden', legt Staf uit. Kunnen Margaux, Maxime en Julia zeepbellen, een springkasteel en twee schattige puppy’s weerstaan?

Hoe goed luisteren de kinderen eigenlijk naar hun ouders? Dat test Staf in de doe-ronde, waarin de drie kinderen geblinddoekt worden en de ouders de ogen van hun oogappels zijn. Maxime krijgt de opdracht om drie proppen papier in een emmer te gooien, Julia mag drie glazen tot aan het streepje vullen en Margaux mag lippenstift aanbrengen op de persoon naast haar. Lukt het hen om de klus binnen de tijd te klaren?

