Een eerste date voor Klaas & Ellen en een nieuwe date voor Dries in 'Cupido Ofzo'

Het datingbureau van Ruth Beeckmans en Frances Lefebure draait op volle toeren. In de tweede aflevering van 'Cupido Ofzo' op maandag 10 januari koppelen de dames twee nieuwe vrijgezellen aan elkaar: de 21-jarige Klaas uit Zichem en de 24-jarige Ellen uit Ekeren.

Na zijn mislukte eerste date maakt Dries (22, Zottegem) zich klaar voor een nieuw afspraakje met een nieuwe vrijgezel. Frances en Ruth koppelen hem aan de 22-jarige Jolien uit Torhout. Schiet Cupido deze keer wel raak?

Jolien heeft een cognitieve beperking en een autisme spectrum stoornis. Ze is creatief en doet niets liever dan knutselen en borduren. Op date is ze nog nooit geweest. Ze hoopt dat Ruth en Frances iemand voor haar vinden bij wie ze helemaal zichzelf kan zijn. 'Door mijn autisme kan ik moeilijk met mensen in contact komen en is het moeilijk om nieuwe dingen te doen', vertelt Jolien. 'Ik ben op zoek naar iemand die spontaan, lief en zelfstandig is. Iemand waar je goed mee kan babbelen, liefst een knuffelbeer en iemand die leute kan maken.' Vindt ze al die aspecten in haar date met Dries?

Frances maakt ook kennis met Klaas (21, Zichem), die autisme heeft. 'Ik woon alleen en ik vind dat daar een meisje bij hoort', vertelt hij. 'Want 's avonds als ik in de zetel zit dan voel ik me soms wel eenzaam. Een perfecte relatie is iemand waar ik gezellige dingen mee kan doen. Samenzijn, maar ook iemand die me ruimte geeft.' En die iemand zou wel eens Ellen (24, Ekeren) kunnen zijn... 'Ik hoop dat cupido in de roos gaat schieten!' Frances heeft voor hen een bezoek aan een boerderij geregeld, waar ze de dieren mee mogen verzorgen en zich wagen aan een reuzengroot maïsdoolhof. De avond wordt afgesloten met een romantisch diner op het stro. Slaat de vonk daar over?

'Cupido Ofzo' volgt ook de date van Baptist (30, Sint-Denijs-Westrem) en Amelie (31, Olen) verder. Zij hebben hun start duidelijk niet gemist. Ze zetten hun afspraakje verder en mogen samen kokerellen. 'En zeg nu zelf, wat is er romantischer dan Italiaans eten?', aldus Frances. Ook Bert (32, Buggenhout) en Soetkin (33, Sint-Martens-Lennik) konden het op hun eerste date al goed met elkaar vinden. Ze zetten hun afspraakje in het bos verder en komen al snel tot diepere gesprekken.

'Cupido Ofzo', maandag 10 januari om 20.35 uur bij VTM.