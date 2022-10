Een blij weerzien van de koppels tijdens het koppelsweekend in 'Blind Getrouwd'

Na 1 maand huwelijk gaan de koppels in 'Blind Getrouwd' samen op weekend in het West-Vlaamse Heuvelland. 'De bedoeling van het koppelsweekend is dat we gaan kijken waar ze vandaag staan en waar we hen eventueel nog kunnen bijstaan en ondersteunen', vertelt experte Sarah Hertens.

Voor elk koppel is een activiteit voorzien gevolgd door een follow-up gesprek met één van de experten voor een huidige stand van zaken.

Christiaan en Jana hebben een gesprek met Wim Slabbinck. Hun grootste struikelblok blijkt het naast elkaar leven en geen tijd hebben voor elkaar omwille van de afstand en de (avond)shiften. Dat beseft ook Christiaan, maar het opgeven van zijn werk is geen optie voor hem.

Bij Florence en Jiri is het vooral Florence die worstelt met de gevoelsmatige kant. Ze beseft dat ze zichzelf een hoge druk oplegt en zich daardoor niet volledig openstelt voor Jiri. Tussen Brecht en Dziubi verloopt de communicatie optimaal. 'We zijn heel eerlijk tegenover elkaar en willen geen droombeeld schetsen. Maar dat realisme en ook de aantrekking, zorgen er wel voor dat we elke keer verder gaan met onze connectie', vertelt Brecht.

Na een trip op steps luchten Joren en Lien hun hart bij Sarah Hertens. Het koppel heeft een heel openhartig gesprek achter de rug. 'Ik heb met Lien afgesproken dat wanneer ze bot overkomt, ik haar daar onmiddellijk over aanspreek', zegt Joren. 'Ik heb haar doen wenen en dat vind ik erg, maar het resultaat was dat we ons nadien beter voelden.'

Na de activiteiten, wacht de koppels nog een kleine verrassing op hun hotelkamer en krijgen ze nadien voor de eerste keer beelden te zien van hun allereerste ontmoeting. Deze throwback maakt heel wat emoties los… Ingeborg to the rescue! Want ‘s anderendaags geeft ze de koppels een yogales om alle druk en spanningen van de afgelopen weken los te laten.

'Blind Getrouwd', maandag 31 oktober om 20.35 uur bij VTM en ook op VTM GO.