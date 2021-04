Een aan kaas verslaafde kikker: geen gebrek aan inspiratie in 'LEGO Masters'

Zaterdag geven presentatoren Kürt Rogiers en Ruben Nicolai een heel moeilijke en complexe opdracht aan de kandidaten van 'LEGO Masters'. Geïnspireerd op de matroesjka's moet vandaag de voedselketen uitgebeeld worden in vier stappen waarbij elke stap in een volgende moet passen.

Het belangrijkste aan deze opdracht is de originaliteit waarmee het verhaal van de voedselketen wordt verteld, en daarnaast zijn het kleurgebruik, de esthetiek en de bouwtechniek ook opnieuw van groot belang. De kandidaten krijgen elk een figuurtje waarmee ze van start moeten gaan, zoals een vlieg, een spin, een slak, een kikker en een wormpje, en ze krijgen slechts 4 uur de tijd om hun bouwwerk te voltooien.

Jan en Julien krijgen 'de vlieg, die wordt opgegeten door een spin, die wordt opgegeten door een kikker, die kaasverslaafd is en in de 'kaasval' wordt gelokt'. Hun constructie blijkt echter niet zo heel stabiel. 'We hopen dat het bij de presentatie niet uit elkaar valt...', klinkt het bij Jan. Maar helaas: bij de evaluatie door Brickmaster Jonathan verliest de kikker zijn kont en een poot, en de spin breekt in twee stukken… maar ook de logica van een kikker in een muizenval is een beetje ver te zoeken.

Roy en Thomas gaan aan de slag met een slak, die valt in een toverdrankje, dat wordt gedronken door een heks die in een sprookjesboek zit. Dit verhaal klinkt alvast iets logischer, maar is de uitwerking ook goed?

De tweede opdracht is een eliminatie opdracht en een combinatie van alle opdrachten die de kandidaten tot nu toe hebben gedaan: de sculptuur van een 3D-kunstwerk, de verhalen van het pretpark, de bouwtechniek van de toren,... Al deze technieken moeten worden toegepast om het perfecte bouwwerk te maken op én onder de werktafel. De duo’s krijgen hiervoor 12 uur de tijd. Brickmaster Jonathan wordt deze week bijgestaan door zijn collega Justin Ramsden, een grootheid in de LEGO-wereld. Hij ontwikkelde o.a. de set 'Upside Down' van de populaire serie 'Stranger Things' en was mede jurylid bij de finale van het vorige seizoen. Beiden beslissen aan het einde van de aflevering welk duo de wedstrijd moet verlaten en welke vier duo’s naar de volgende ronde gaan.

LEGO® Masters is een VTM/RTLNl coproductie en wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland - onderdeel van Banijay Benelux - en is gebaseerd op het originele Britse format van Tuesday’s Child en de LEGO Group.

'LEGO Masters', zaterdag 17 april om 20.30 uur bij VTM.