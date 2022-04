Eddy Planckaert vertelt in 'Alloo Bij…' over het abrupte einde van zijn carrière als profwielrenner

In een nieuw seizoen van 'Alloo Bij...' gaat Luk Alloo langs bij straffe bekende Vlamingen die zich van hun meest kwetsbare kant laten zien. Samen met Luk gaan ze langs plekken die een grote indruk hebben nagelaten in hun leven.

Op donderdag 28 april neemt Luk zijn eerste gast mee op trip down memory lane: Eddy Planckaert. Op nostalgische tocht doorheen Eddy’s verleden blikt de voormalige profwielrenner terug op zijn carrière. Hij toont het wegje waar hij als 4-jarig mannetje tot wel 500 keer per dag rond crosste met zijn fietsje en vertelt ook open over het abrupte einde van zijn carrière. Dat hij omwille van een blessure moest stoppen op een hoogtepunt, zit hem heel diep: 'Het moment waarop ik het papier zag van de dokter met daarop in fluostift dat ik nooit meer topsporter kon zijn, moest ik me aan de kant van de snelweg zetten. Ik huilde tranen met tuiten.'

In het Oost-Vlaamse Nevele liggen Eddy’s roots: 'Hier zitten de wortels, en je voelt dat hé!', vertelt Eddy in de eetkamer van zijn zus Vera. 'Eddy was ne rappen op elk gebied, dat kan Christa wel beamen', lacht zijn zus. Waarop Eddy vertelt wat hij op een zwoele zomerdag als 14-jarige knaap uitspookte in een strandcabine aan zee…

Eddy toont Alloo ook talloze foto’s van zijn moeder die een aantal jaren terug overleed. Ze zijn overal aanwezig in het huis van Vera. 'Ik voelde dat het tijd werd voor haar om te gaan, en dus sliep ik nog eens bij haar in bed. Dat zijn de schoonste dingen die er zijn. Nog eens op haar rug wrijven, zoals zij ook deed bij mij… En haar bedanken voor mijn leven', vertelt Eddy weemoedig.

