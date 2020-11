Eddy Planckaert moedigt Dina & Andy aan in 'Ze Zeggen Dat'

In de vierde aflevering van 'Ze Zeggen Dat' op dinsdag 24 november om 20.40 uur krijgen Dina Tersago en Andy Peelman hulp uit onverwachte hoek. Niemand minder dan wielerlegende Eddy Planckaert komt hen aanmoedigen tijdens één van hun experimenten.

Dina en Andy testen immers of het klopt dat je meer vet verbrandt als je vóór het ontbijt gaat sporten. Onder begeleiding van inspanningsfysioloog Bert Op ‘t Eijnde en met de vakkundige aanmoediging van Eddy Planckaert doen Dina en Andy de vergelijkende test.

Voor ze daaraan beginnen, ondergaan Dina en Andy de nodige tests om hun fysiek en sportritme te bepalen. 'Jullie hebben allebei de fundamenten voor een serieuze kathedraal. Alleen staat die kathedraal er nog niet', klinkt het verdict. 'Bij Andy is het een chique villa, bij Dina een houten tuinhuisje.' Er is dus nog wat werk aan de winkel. Voor hun experiment zullen Dina en Andy twee weken lang exact hetzelfde eten. Sporten doen ze in de eerste week ná het ontbijt en in de tweede week vóór het ontbijt. Levert dat een verschil op voor de vetverbranding en klopt het dus dat je meer kilo’s verliest als je sport vóór het ontbijt?

Dina Tersago wordt stand-upcomedian voor nieuw VTM-programmma

In 'The Masked Singer' bewees Dina Tersago al dat ze goed kan zingen. Voor 'Ze Zeggen Dat' stapt ze opnieuw uit haar comfortzone. Dina waagt zich immers voor het eerst aan stand-upcomedy. Ze wordt gecoacht door comedian Thomas Smith en debuteert met haar eerste voorstelling 'Tegen de stroom in' meteen in het hol van de leeuw: The Joker, hét comedy-café van Vlaanderen. Wat wil Dina hiermee bewijzen?

Andy schept duidelijkheid: zijn pubers echt zo lui en geraken ze daarom niet uit bed?

Andy heeft zijn koffer gepakt om de nacht door te brengen in Emblem, bij Jessie en Erwin en hun twee puberzonen Dylan (15) en Dean (17). Al zal er van slapen niet veel in huis komen. Andy wil onderzoeken of het klopt dat pubers lui zijn en daardoor ‘s ochtends niet uit bed kunnen. 'Maar om appels met appels te vergelijken moet ik de ouders ook wakker houden tot de pubers gaan slapen. Alleen dan kan ik hun gedrag ‘s ochtends vergelijken met dat van volwassenen', aldus Andy. De resultaten van de test en de wetenschappelijke verklaring van slaapexpert Olivier Mairesse zullen heel wat ouders de wenkbrauwen doen fronsen.

