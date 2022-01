'Echte Verhalen: De Buurtpolitie VIPS' start met spannende special rond de ontvoering van Véronique De Kock

Het populairste politiekorps van het land is terug! De ploeg van commissaris Berckmans (Willy Herremans) vliegt er vanaf maandag 10 januari om 18.20 uur meteen weer stevig in met een special.

De eerste drie afleveringen van deze VIPS-editie van 'De Buurtpolitie', waarbij in elke aflevering een gastrol is weggelegd voor een BV, draaien volledig rond de verdwijning van presentatrice en ex-miss België Véronique De Kock.

Wanneer Véronique aangifte doet van stalking, is het alle hens aan dek en gaat het korps met man en macht op zoek naar de stalker. Koen Baetens (Andy Peelman), die intussen een verrassende carrièrewending heeft gemaakt, kan het niet laten zich met de zaak te bemoeien. Al doet zijn goedbedoelde hulp en impulsieve gedrag meer kwaad dan goed.

De zaak neemt een noodlottige wending wanneer Véronique ontvoerd wordt. Het is de start van een race tegen de klok...

Op donderdag 13 januari roept ook schrijver Herman Brusselmans de hulp van 'De Buurtpolitie' in wanneer hij inbrekers in zijn huis betrapt. Die gingen aan de haal met zijn laptop, en een back-up van zijn nieuwe script heeft hij natuurlijk niet gemaakt… Slagen inspecteurs Emma (Lisa Gerlo) en Louise (Liandra Sadzo) erin om samen met 'de nieuwe' van de computer crime unit Hugo De Bolle (Mathias Daneels) de daders te vatten en het script terug te krijgen? Of kan Herman Brusselmans zijn roman voor een tweede keer schrijven?

Bekijk hier de eerste beelden van Herman Brusselmans in 'De Buurtpolitie VIPS':

Wanneer de beroemdste viroloog van het land Marc Van Ranst niet in één of andere adviescommissie over de coronacrisis zetelt of opduikt in het nieuws, helpt hij De Buurtpolitie. Hij is namelijk een belangrijke getuige in een onderzoek naar vluchtmisdrijf, die Emma en Eric (Manoe Frateur) in de aflevering van vrijdag 14 januari proberen op te lossen.

Het wordt dus meteen een stevige en woelige week voor het korps. Gelukkig komen oude bekende Tineke (Nicoline Hummel) en nieuwe kracht Indy (Jean-Romy Manzila) de nodige versterking bieden.

De afleveringen van 'Echte Verhalen: De Buurtpolitie VIPS' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Echte verhalen: De Buurtpolitie VIPS', vanaf maandag 10 januari iedere weekdag om 18.20 uur bij VTM.