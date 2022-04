'Dwars door de Lage Landen' doorkruist de groene long van Vlaanderen

Foto: Eén/VRT - © de Chinezen 2022

Arnout is aangekomen in Diest waar hij op zoek gaat naar het graf van een vergeten prins van Oranje. Even verder stapt hij het groene Limburg binnen.

Een kapelletje hoog in de Duizendjarige eik herinnert aan een bijzonder verhaal uit de Eerste Wereldoorlog.

In Bolderberg logeren Arnout, Ruben en Philippe in het hotel dat in de jaren zeventig het decor vormde van de grootste kunstroof uit de geschiedenis van de Lage Landen. In Genk duikt Arnout dan weer het mijnverleden in. Hij maakt kennis met de allerlaatste kolenboer die de allerlaatste zakken échte Limburgse steenkool bewaart. 'Dwars door de Lage Landen', maandag 11 april om 20.40 uur op Eén.