'Dwars door de Lage Landen' bereikt Nederlands-Limburg

Arnout, Ruben en Philippe steken de grens met Nederland over en komen aan in Nederlands Limburg. Ze beklimmen de Sint-Pietersberg in Maastricht waar ze aansluiting vinden op het Pieterpad. Een pad dat ze 500 kilometer lang zullen volgen tot in het uiterste noorden van Nederland.

De drie vrienden trekken verder naar Sittard, de geboortestad van Toon Hermans. Ook Arnout blijkt er vergeten roots te hebben. Verderop in het kleine Montfort ontmoet hij Mientje. Zij herinnert zich als de dag van gisteren hoe een zwaar bombardement aan het einde van de Tweede Wereldoorlog haar leven voorgoed veranderde. Arnout, Ruben en Philippe wandelen daarna verder langs de Duitse grens en schuilen voor de regen in een schuur.

Toen België zich in 1830 afscheurde van Nederland palmde het Belgische leger heel Limburg in. Dat lukte niet helemaal omdat de Nederlanders zich bleven verzetten in de forten rond Maastricht. Arnout verkent het Fort Sint Pieter en ontdekt een labyrint van ondergrondse tunnels.

Dwars door de Lage Landen op tv

