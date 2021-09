'Durf te Vragen' gaat met de billen bloot: elf naturisten aan het woord

De vijfde aflevering van 'Durf te Vragen' draait rond mensen die houden van puur natuur. En dan hebben we het niet over de inhoud van hun bord of badkamerkast, maar wel over de manier waarop ze in het leven staan.

Volgens peilingen van verschillende naturistenverenigingen neemt de interesse voor deze levensstijl jaar na jaar toe. Het is een keuze waar veel mensen vragen bij hebben. Vragen die we doorgaans niet rechtuit durven stellen, maar 'Durf te Vragen' doet het voor de gelegenheid toch. Elf getuigen geven dapper een antwoord. Sommige vragen liggen voor de hand - 'Hebben naturisten meer zin in seks omdat ze meer geprikkeld worden?' - andere zijn iets verrassender - 'Heeft naturisme je zelfvertrouwen een boost gegeven?'

Siska duikt naar goede gewoonte ook zelf in de wereld van enkele naturisten om te ontdekken wat hen motiveert en raakt. Zo gaat ze op bezoek in het grootste recreatiedomein in Ossendrecht waar mama Nancy, dochter Lenka en oma Tilly haar met open armen ontvangen. In de B&B van Kris en Inge ontdekt ze dan weer de meer rustige en ingetogen kant van het naturisme.

Net als bij de vorige afleveringen praat 'Generation M' van radionet MNM op woensdagavond na over het thema samen met enkele getuigen en luisteraars.

De getuigen

Lenka en Nancy (21 jaar & 46 jaar, Deurne)

Nancy is een doorwinterde naturiste. Sinds haar eerste kennismaking gaat ze al meer dan 30 jaar naar naturistendomeinen. Nancy heeft een eigen bungalow in Ossendrecht en gaat, als het kan, altijd naar een naturistencamping op vakantie. Geklede campings vindt ze maar saai. In het dagelijks leven is Nancy sportverantwoordelijke bij de Federatie van Belgische Naturisten én werkt ze in de haven van Antwerpen. Haar collega's zijn op de hoogte van haar levensstijl. Net als haar moeder, die Nancy zelfs wist te overtuigen om mee te doen. Van zodra de zon schijnt, staat Nancy samen met haar mama en haar dochter Lenka in Ossendrecht.

Lenka kent naturisme al van jongs af aan en ervaart het als een bevrijding. Tussen haar vijftiende en haar zestiende is ze even gestopt omdat ze zich onzeker voelde over haar lichaam, maar tegenwoordig staat ze weer vol trots op de camping. Als het kan loopt Lenka thuis ook zonder broek rond. Net als haar mama maakt ze er geen geheim van dat ze naturiste is. Integendeel, ze vindt dat het naturisme de band met haar lichaam versterkt heeft. Voor Lenka maakt het deel uit van haar identiteit, maar ze wil niet dat mensen denken dat ze altijd naakt wil zijn Ze draagt immers even graag mooie kleren. Lenka studeert seksuologie in Leuven.

Kris en Inge (52 en 49 jaar, Koksijde)

Kris is al 25 jaar actief in het naturisme. Per toeval kwam hij tijdens een vakantie op een naturistenstrand terecht. Een ervaring die hem zo goed beviel dat hij sindsdien elk jaar naar een naturistenbestemming trekt. Vijf jaar geleden begon hij samen met zijn vrouw aan het verwezenlijken van een droom: het bouwen van een B&B naturistenverblijf aan de Belgische kust. Vandaag is Sea Nat een favoriete plek voor naturisten geworden. Kris' vrouw overleed helaas twee jaar geleden. Hij runt nu samen met dochter Manon het vakantieverblijf en vond ook weer de liefde bij Inge, zijn nieuwe vriendin voor wie het naturisme nog een nieuwe wereld is. 'De spirit van de naturist is dat iedereen gelijk is', aldus Kris, die blind door het leven gaat, maar dat niet ziet als een handicap. 'Daardoor voelen mensen zich hier snel thuis.'

Tinka en Anouk (beiden 48 jaar, Antwerpen)

Tinka en Anouk zijn jeugdvriendinnen. Van kleins af aan gingen ze samen op vakantie naar naturistencampings. Anouk sinds haar zesde, Tinka sinds ze drie was. Tinka stopte ermee op haar vijftiende, maar pikte de vakantiestijl twintig jaar later toch weer op vanwege een groot gemis. Anouk is een leerkracht zedenleer en moeder van een veertienjarige zoon. Tinka is architecte, alleenstaande mama van twee kinderen en werkt bij 11-11-11. Zowel Tinka als Anouk vinden engagement in de samenleving belangrijk en zijn zeer milieubewust. Een levenswijze die ze ook binnen het naturisme terugvinden. Thuis lopen Tinka en Anouk ook al eens naakt rond, maar dan wel op een manier die geen hinder veroorzaakt voor de buren. In vergelijking met hun jeugd vinden ze dat er tegenwoordig een groot schaamtegevoel rond naaktheid hangt. De jeugd krijgt door sociale media een heel onzeker zelfbeeld en wordt volgens hen ook wel preutser. 'En dat is jammer, want juist de eenheid van de verscheidenheid is bij het naturisme zo mooi', aldus Anouk.

Marc (66 jaar, Moorsel)

'Ik heb het altijd eigenaardig gevonden dat er zo'n taboe rust op bloot', aldus Marc die in gedachten al heel zijn leven naturist is. In praktijk gebeurde het echter pas na het overlijden van zijn vrouw. Zij was er immers tegen en Marc wilde ruzies vermijden. Nu is hij lid van de Federatie van Belgische Naturisten (FBN) en gaat hij af en toe naar een activiteit. Meestal is Marc echter gewoon thuis, waar hij ervan geniet om naakt te zwemmen of in de tuin te zitten. Marc snapt niet wat er mis is met bloot zijn en begrijpt de mediacommotie niet telkens er een bekende medemens zonder kleren wordt gespot op vakantie. Hij verbaast zich over het groeiende schaamtegevoel en de krampachtige houding van mensen inzake blootheid. Met zijn deelname aan 'Durf te Vragen' wil hij dan ook vooral dat in vraag stellen.

Lydia (71 jaar, Zwijndrecht)

Lydia is 71, gepensioneerd en heeft 3 volwassen kinderen. Haar allereerste ervaring met naturisme was tijdens een gezinsvakantie in Joegoslavië. De camping bestond uit een textielgedeelte en een naturistengedeelte. Lydia koos voor de laatste optie en heeft sindsdien geen voet meer aan de overkant gezet. Tot hun zestiende à zeventiende verjaardag gingen ook de kinderen mee. Lydia heeft niet de behoefte om thuis naakt rond te lopen. Het naturisme past ze alleen toe op vakantie, in de sauna of bij gelijkgestemde vrienden. Lydia heeft door haar borstkanker een borstamputatie en -reconstructie ondergaan. Door de chemo verloor ze haar haar, maar toch ging de pruik niet mee op vakantie. Op de camping werd ze niet aangekeken, mensen vroegen gewoon naar haar gezondheid. Het naturisme heeft gemaakt dat ze haar ziekte makkelijker kon aanvaarden, waardoor ze nu nog steeds een positief zelfbeeld heeft.

Sara en Jimmy (40 en 49 jaar, Tielen)

Sara en Jimmy zijn zes jaar geleden begonnen met naturisme. Het was Sara die Jimmy overtuigde om de stap te zetten. Zij ging van jongs af aan al naar wellnesscentra en was daarom vertrouwd met de saunacultuur. Na een eerste positieve ervaring in Ossendrecht namen ze de volgende keer hun kinderen mee. Niet alleen het gevoel van vrijheid, maar ook het sociale aspect is voor Jimmy en Sara een voordeel van het naturisme. Ze hebben een leuke vriendengroep opgebouwd waar ze samen mee op vakantie gaan. De combinatie van dicht bij de natuur te kunnen zijn en het wederzijds respect dat naturisten tegenover elkaar hebben, vinden Sara en Jimmy uniek. 'De beeldvorming van de media over het perfecte lichaam valt hier ook compleet weg', aldus Jimmy. Het koppel is ervan overtuigd dat het naturisme helpt bij de opvoeding van hun kinderen, maar loopt thuis niet naakt rond.

Steven (55 jaar, Knokke)

Steven trekt bij thuiskomst meteen zijn kleren en schoenen uit. Hij noemt zich liever een nudist dan een naturist, aangezien hij dat laatste eerder ziet als een volledige terugkeer naar de natuur waarbij ook alle elektronica overboord gaat. Leuk op vakantie, maar geen levensstijl die hij permanent kan volhouden. Steven heeft het naturisme aan het einde van zijn tienerjaren ontdekt tijdens bezoekjes aan de sauna en het naaktstrand. Nadien heeft hij zelf ook een saunacentrum uitgebaat, waar het hem opviel dat de doorsnee Vlaming nog met een zekere gêne kampt als het op naaktheid aankomt. Die gêne moet eruit, vindt Steven. Hij wil niemand choqueren, maar vindt wel dat Vlaanderen minder preuts moet worden en het naturisme een kans zou moeten geven.

'Durf te Vragen', dinsdag 28 september om 20.35 uur op Eén.