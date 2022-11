'Durf Te Vragen' duikt in het thema pleegzorg

Komende woensdag draait 'Durf Te Vragen' rond pleegzorg - niet toevallig net voor de week van de pleegzorg (18-27 november).

In Vlaanderen groeien 8.000 pleegkinderen en -jongeren op in bijna 7.000 pleeggezinnen. Pleegouders, pleegkinderen en pleeggasten nemen plaats in de studio en geven eerlijke, openhartige en confronterende antwoorden op heel wat vragen: 'Heb je als pleegkind wel een echt gezin?', 'Wat als de pleegkinderen terug weg moeten?', 'Is het niet altijd ambras tussen de ouders en de pleegouders?' en 'Ben je soms beschaamd dat je in pleegzorg zit?’

Heidi en Bjorn hebben drie eigen kinderen en vier pleegkinderen. Lies is een crisispleegouder en vangt vooral heel jonge kindjes en baby’tjes op. Siska Schoeters gaat bij deze ouders op bezoek om te horen en zien hoe ze dat aanpakken en wat de emotionele impact is van pleegzorg.

De getuigen

Alessandra – 27 jaar

Alessandra werd op haar 15de door de jeugdrechtbank geplaatst bij haar stiefoma en groeide daar verder op. Hoewel ze nooit een echt 'mamagevoel' gehad heeft, heeft ze wel veel moederfiguren gehad in haar leven. Nu woont ze zelfstandig en is ze dierenartsassistente. Alexandra vindt dat pleegzorg haar redding is geweest.

Anna (62), Romina (29) en Eddy (50)

Anna is de pleegzorger van pleeggasten Romina en Eddy. Romina woont al sinds haar vijfde bij Anna en werkt deeltijds op een zorgboerderij. Eddy is de broer van Anna en woont sinds het overlijden van hun moeder ook bij haar, hij doet vrijwilligerswerk bij pleegzorg. Met hun drietjes vormen ze een hecht en warm team. 'Ik zie zelf heel veel redenen waarom je zou kiezen om een pleeggast in huis te nemen. Je krijgt veel vriendschap en hulp terug van pleeggasten. Dat beseffen mensen vaak niet.'

Heidi (42) en Bjorn (42)

Heidi en Bjorn vormen samen met hun eigen kinderen en pleegkinderen een hecht gezin. Ze hebben drie eigen kinderen en vier pleegkinderen in langdurige opvang. Het is er full house maar daar houden ze van. Ze willen vooral een warme thuis zijn waar elk kind zichzelf kan zijn en zich geliefd voelt. 'Je haalt er heel veel voldoening uit. Het afscheid soms is moeilijk, maar als je ziet wat je allemaal voor dat kind hebt kunnen doen, dat is onbetaalbaar.'

Karine (63) en Seppe (20)

Karine heeft haar twee kleinzonen in huis genomen toen ze tieners waren, ondertussen is Seppe twintig jaar. De thuissituatie van de jongens werd onhoudbaar en Karin heeft dan met de hulp van pleegzorg de twee jongens verder grootgebracht. Plots was ze haar rol als grootouder kwijt en werd ze terug een ouder, wat zeker niet gemakkelijk was. Seppe werkt ondertussen als kelner en woont nog steeds bij zijn ‘mémé’. 'Mijn mémé is absoluut een ouderfiguur voor mij, zonder haar zou ik niet weten wat ik moest doen.'

Lies (38)

Lies is een alleenstaande mama met vier eigen kinderen. Ze doet aan crisispleegzorg: Lies vangt baby’s maar ook grotere kinderen op voor een korte periode. In totaal heeft ze zo al meer dan 45 kinderen voor korte tijd een warme en liefdevolle thuis gegeven. 'Ik omarm ze alsof het mijn eigen kinderen zijn. Ik weet dat ik enorm veel verdriet zal hebben als ik ze terug moet geven, maar dat is op dat moment bijzaak.'

Kyara (13) en Liesbet (53)

Kyara was anderhalf jaar oud toen ze bij haar pleegmama Liesbet aankwam. Liesbet was alleenstaande en wou heel graag een kindje, Kyara had een pleegouder nodig en zo hebben ze elkaar gevonden. Ze krijgen vaak de vraag of ze moeder en dochter zijn. Hun band is heel hecht en het liefst van al maken ze samen reizen. 'Pleegzorg betekende een nieuwe start voor mij.'

Pol (33) en Mathias (36)

Pol en Mathias zijn pleegouders van twee meisjes; eentje van bijna vier jaar en eentje van amper een jaar oud. Ze vangen de meisjes op in langdurige pleegzorg, in principe tot hun achttiende. Pol is zelf een ex-pleegkind. Na een moeilijke adoptieprocedure beslisten ze samen om pleegouders te worden. 'Het zijn niet onze kinderen maar ze zijn wel een deel van ons gezin.'

