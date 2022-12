'Durf te Vragen' duikt in de wereld van plastische chirurgie

Anastasya, Koenraad, Hildo, Ann, Bicetta, Gerda, Céline, Claudio en Florance beantwoorden ongefilterd onze vragen in de studio: 'Ben je niet gewoon onzeker?', 'Kan je jouw gezicht nog bewegen?' en 'Doet dat niet heel veel pijn, plastische chirurgie?'

Plastische chirurgie zit in de lift. Steeds meer volwassenen en vooral jongeren willen hun uiterlijk veranderen of, naar eigen gevoel, verbeteren. Het kan gaan om reconstructies maar in heel veel gevallen gaat het om cosmetische operaties. Anastasya spendeerde al meer dan 10.000 euro aan plastische chirurgie, voor Céline is het een verslaving. In de aflevering ondergaat Siska Schoeters een ‘glamourisation’ en gaat ze mee op ‘botoxconsultatie’ met Claudio.

De getuigen

Ann (51) - Blankenberge

Ann werkt in de esthetische sector. Ze biedt bepaalde behandelingen aan en is ook salesmanager van een bedrijf dat medische toestellen verkoopt. In totaal heeft ze al 26 esthetische ingrepen laten uitvoeren. Niet elke ingreep was even succesvol, waardoor ze ook al heel wat herstelingsingrepen heeft ondergaan. Sinds 2017 heeft ze een coaching bureau waarin ze mensen bijstaat die een ingreep willen laten doen.

Bicetta (20) en Gerda (55) - Wechelderzande

Gerda en haar dochter Bicetta baten samen een schoonheidsinstituut uit. Beiden hebben ze al een aantal cosmetische ingrepen laten uitvoeren. Bicetta heeft de eerste keer haar lippen gedaan omdat ze de trend wilde volgen van haar rolmodellen, Kim Kardashian en Kylie Jenner. ​ Moeder en dochter organiseren samen ook regelmatig botoxparty‘s.

Céline (26) - Antwerpen

De 26 jarige Céline is tattoomodel en werkt in een erotische winkel. Via vriendinnen is ze in contact gekomen met plastische chirurgie. Nadat ze de eerste keer haar lippen liet doen, had ze de smaak te pakken.

Céline geeft toe dat ze verslaafd is aan plastische chirurgie. Voor haar ligt de grens bij het feit dat ze er altijd nog als zichzelf wil uitzien.

Claudio (27) - Antwerpen

Claudio is een doctoraatsstudent biomedische wetenschappen aan de universiteit van Antwerpen en geeft ook les aan studenten. De verschillende ingrepen die hij heeft laten uitvoeren hebben hem al wel aardig wat gekost. Hij is naar eigen zeggen perfectionistisch, alle ingrepen die hij doet moeten in proportie zijn.

Florance (27) - Oosterzele

Florance is thuisverpleegster. Vroeger was ze erg onzeker omdat haar innerlijk niet overeenkwam met haar uiterlijk. Sinds de pubertijd heeft ze een bijzonder traject afgelegd, een traject dat bij elke trans persoon anders verloopt. Ondertussen heeft Florance ook al heel wat ingrepen laten uitvoeren; van een neus-en adamsappelcorrectie tot verschillende cosmetische ingrepen aan haar gezicht. Haar schoonheidsideaal is Kim Kardashian.

Hildo (73) - Dilbeek

De Dilbeekse Hildo heeft erg lang en goed over nagedacht over zijn ooglidcorrectie. Er was niet echt sprake van een medische urgentie maar eerder van een esthetisch verlangen. Hij heeft geen verdere plannen om andere ingrepen te laten uitvoeren. Volgens hem rust er nog vaak een taboe op mannen en plastische chirurgie.

Koenraad (31) - Brugge en Anastasya (28) - Zwevezele

Koenraad en Anastasya zijn heel goede vrienden en hebben allebei al heel wat plastisch chirurgische ingrepen ondergaan. Anastasya heeft haar eigen coaching bureau waarin ze vrouwen meer zelfvertrouwen wil geven. Op haar 21ste heeft ze haar lippen laten doen als eerste ingreep.

Koenraad is een kapper en een make-up artiest. Hij is op zijn 23e begonnen met plastische chirurgie en heeft ook als eerste ingreep zijn lippen laten behandelen. Nadat hij op zijn 24ste botox heeft gebruikt, is hij niet meer gestopt.

'Durf te Vragen', woensdag 28 december om 20.35 uur op Eén.