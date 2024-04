'Durf te Vragen' dinsdag met hoogebgaafde jongeren

Gemiddeld zit er in een klas van 25 leerlingen 1 leerling die hoogbegaafd is. In totaal telt Vlaanderen zo'n 20.000 tot 25.000 hoogbegaafde kinderen.

Charlotte, Linn, Ruben, Jade, Sien, Tibo, Matteo, Wiebe en Joram hebben allemaal een IQ dat hoger is dan 130 en zijn daarom hoogbegaafd. Ze nemen plaats in de studio van 'Durf te Vragen' om te antwoorden op heel wat vragen. Zijn jullie allemaal nerds? Voel jij je soms een rare vogel? Wil je altijd de eerste van de klas zijn? Ervaar je veel druk van buitenaf?

Siska trekt eropuit met Charlotte, Jade en Sien. Charlotte is 16 jaar en zit in haar eerste jaar psychologie aan de VUB. Sien is 10 en zit in de PI-klas, een speciale klas voor hoogbegaafden en Jade combineert haar studies geneeskunde met een topsportstatuut als wielrenster.

De getuigen

Sien - 10 jaar - Merksem

Sien ontdekte zelf dat ze hoogbegaafd is. Ze had altijd al een voorsprong, zo probeerde ze in de derde kleuterklas al te schrijven en te lezen. De andere kinderen begrepen haar niet. Ze nam er toevallig eens een boek bij en las een hoofdstuk over hoogbegaafdheid. Daar herkende ze zichzelf helemaal in. Ondertussen is ze veranderd van school en zit ze in de PI-klas, een klas voor hoogbegaafde kinderen. 'Voor ik in de PI-klas zat, wou ik niet meer naar school. Nu ben ik elke ochtend heel gelukkig dat ik naar school mag. Ik leer weer nieuwe dingen en zit bij mensen die mij begrijpen.'

Matteo - 16 jaar - Nijlen

Tijdens zijn schoolperiode heeft Matteo verschillende klassen overgeslagen. Nu zit hij in zijn eerste jaar aan de universiteit van Leuven. Hij studeert Biochemie, zit op kot en voelt er zich helemaal thuis. Matteo is heel leergierig en heeft het gevoel dat het de eerste keer is dat hij echt moet studeren. 'Nu heb ik mijn draai gevonden, maar toen ik 8 jaar was kreeg ik te weinig uitdaging.'

Ruben - 14 jaar - Dendermonde

In het eerste kleuterklasje begon Ruben te lezen en te schrijven en viel het op dat hij voor was op zijn leeftijd. Na een IQ-test bleek dat hij hoogbegaafd was. Hij legt voor zichzelf de lat best hoog, niet alleen op school maar ook bij het sporten. Alles wat hij doet, moet allemaal meteen lukken anders geraakt hij gefrustreerd. Hoewel hij nog maar 14 is, zit hij al in het vierde middelbaar. 'Twee jaar springen is wel leuk, totdat je klasgenoten aan hun puberteit beginnen. Dan val je echt uit de boot.'

Charlotte - 16 jaar - Scherpenheuvel-Zichem

Charlotte houdt van piano, gitaar, kunst én studeren. In de derde kleuterklas werd ontdekt dat ze hoogbegaafd is. Het middelbaar was een moeilijke periode omdat ze weinig aansluiting vond bij haar klasgenoten en uitdaging miste. Ze behaalde haar diploma versneld via de examencommissie en studeert momenteel Psychologie aan de VUB. 'Hoogbegaafd zijn is eerder een vloek dan een cadeau. Het slim zijn weegt niet op tegen de sociale moeilijkheden.'

Tibo - 11 jaar - Galmaarden

Tibo is 11 jaar oud en zit in het eerste middelbaar op een speciale school. In zijn vrije tijd is hij lid van de jeugdbeweging voor sterrenkunde. Hij noemt zichzelf een nerd omdat hij wel 100 boeken heeft die hij allemaal op een wip kan uitlezen. Zijn droom is om later programmeur te worden. 'Ik wou vroeger niet anders zijn. Toen ik mijn IQ-test aflegde heb ik mij daarom dommer voorgedaan.'

Jade - 19 jaar - Appelterre

Jade is 19 jaar en zit in haar derde jaar Geneeskunde aan de VUB. Ze combineert deze zware studies met een statuut als topsportster wielrennen. Als ze op de fiets zit kan ze alles loslaten, het is een ideale uitlaatklep. Ze ziet haar hoogbegaafdheid als een zegen, hoewel ze beseft dat het voor haar ouders soms een vloek moet geweest zijn. 'Ik ben het anti-cliché. Wél sportief en wél sociaal. Die vooroordelen kloppen niet.'

Linn - 9 jaar - Zemst

Linn is een creatieve duizendpoot: ze is gek op acteren en schrijft zelf ook scenario’s. Hoewel ze nog maar 9 jaar is, zit ze al in het eerste middelbaar en daar voelt ze zich goed. Haar lagere schooltijd verliep niet altijd even makkelijk, ze had het gevoel dat de leerkrachten niet altijd geloofden dat ze hoogbegaafd was. 'Door mijn hoogbegaafdheid kan ik makkelijk teksten onthouden en kan ik emoties goed aanvoelen en spelen.'

Wiebe (15) en Joram (19) - Hoeilaart

Broers Wiebe en Joram zijn allebei hoogbegaafd. Ze kennen beiden wel een hobbelig schoolparcours: vooral het studeren verloopt niet altijd even eenvoudig en de motivatie raakt soms zoek. Ondertussen hebben ze wel hun plek gevonden. Boeken lezen en schaken is niet meteen aan hen besteed, ze houden meer van FIFA spelen. Joram wil graag sportjournalist worden, zijn broer Wiebe hoopt dokter te worden. 'Hoogbegaafd zijn is soms wel een nadeel omdat er verwacht wordt dat je alles kan en dat je altijd goede punten haalt', vindt Joram.

'Durf te Vragen', dinsdag 23 april om 20.45 uur op VRT 1 en VRT MAX.