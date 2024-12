Dua Lipa verwent VTM 2-kijkers op kerstavond met concert vanuit iconische Royal Albert Hall

VTM 2-kijkers krijgen op kerstavond het betoverende gezelschap van wereldster Dua Lipa. Geflankeerd door het 53-koppige Heritage Orchestra, een 14-koppig koor en een 7-koppige band, brengt de drievoudig Grammy-winnares live haar veelgeprezen album Radical Optimism.

Daarnaast trakteert de popster in de iconische Royal Albert Hall in Londen op haar grootste hits én een verrassend duet met levende legende Elton John. Muziekliefhebbers herbeleven het indrukwekkende en magische one-night-only concert in de Royal Albert Hall vanop de allereerste rij bij VTM 2.

'Dua Lipa: Live from the Royal Albert Hall', dinsdag 24 december om 20u00 bij VTM 2



Bekijk de trailer hier: