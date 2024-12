'Drugs, dus': Otto-Jan Ham bezoekt 's lands eerste gebruikersruimte in Luik

Otto-Jan werd in 1996 betrapt met een kleine hoeveelheid cannabis, met onder meer een huiszoeking tot gevolg. Intussen zijn we bijna 30 jaar verder, maar weet hij wat er vandáág wel en niet mag?

Met Tom Decorte heeft Otto-Jan het over het drugbeleid in Portugal, waar drugs ook illegaal zijn, maar veel meer wordt ingezet op ‘harm reduction’. Dat dat ook in ons land zou kunnen, bewijst een bezoek aan Modus Fiesta in Brussel, waar je je illegale drugs preventief kan laten testen. En een bezoek dat een nog diepere indruk nalaat, is dat aan ’s lands eerste gebruikersruimte, in Luik. Mensen met een verslaving kunnen er op een veilige manier drugs gebruiken.

Drugs Dus op tv

Otto-Jan werd in 1996 betrapt met een kleine hoeveelheid cannabis. Intussen zijn we bijna dertig jaar verder en zijn de regels al weer veranderd. Wat zeker niét mag, is onderzoeken of een gram coke sneller geleverd wordt dan een pizza.

In de derde en laatste aflevering heeft Otto-Jan het over de medicinale werking van drugs. Hij wil weten wanneer iets een medicijn is, en wanneer iets een drug wort genoemd. Ook gaat hij dieper in op de heropleving van psychedelica in psychotherapie.