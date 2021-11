Droom verandert in nachtmerrie voor gezin in 'Ik Vertrek uit Vlaanderen'

Foto: VTM 2 - © DPG Media 2021

Het succesvolle programma 'Ik Vertrek uit Vlaanderen' is terug, met nieuwe afleveringen waarin Vlaamse gezinnen gevolgd worden die hun dromen najagen in het buitenland. In de eerste aflevering ruilen Sam en Lieve en hun drie kinderen Eden, Matti en Felan het vertrouwde Lembeke in voor Hochrindl-Kegel, een populair wandel- en skigebied in de Oostenrijkse bergen.