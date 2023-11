Drie overgebleven 'Huis Gemaakt'-koppels duiken in een nieuwe uitdaging: de woonkamer

In 'Huis Gemaakt' werden de kaarten stevig door elkaar geschud. Bavo & Kayleigh in Hasselt, Anouk & Martin in Aalst en Ana & Enis in Antwerpen maken nog kans om een gratis huis te winnen.

Vanaf nu strijden de koppels in de verschillende panden tégen elkaar. In deze nieuwe fase van de wedstrijd krijgt de woonkamer de nodige facelift. Daar moeten gezelligheid en stijl samensmelten tot het kloppende hart van het huis. De uitdaging is dan ook enorm: de koppels krijgen slechts drie weekends de tijd om alles klaar te krijgen. Wie wint, krijgt de kamerprijs van 2000 euro maar ook de meeste punten in het klassement. Hasselt steekt de woonkamer in een Ibiza-jasje, Antwerpen bouwt een living voor het hele gezin en Aalst wil een onderhoudsvriendelijk dierenparadijs. Wie slaagt erin om de woonkamer tijdig en tot in de puntjes in orde te krijgen?

Tot nu toe was het één groot mysterie voor de koppels wie hun concurrenten in de andere panden waren. Tijd om daar verandering in te brengen. De koppels bezoeken elkaars huizen om te ontdekken tegen wie ze het de rest van de wedstrijd zullen opnemen. Hét ideale moment om de concurrentie in te schatten. Anouk & Martin zijn onder de indruk van Ana & Enis hun slaapkamer. 'Je ziet daar geen enkele naad. Echt waardige concurrenten!', klinkt het. In Hasselt merkt de concurrentie de moeilijke, schuine wanden op. 'Dit is eigenlijk voor gevorderden! En ook in hun woonkamer zit een bocht', merkt Anouk op. Ana & Enis zijn dan weer verrast door de trendy stijl van Anouk en Martin: 'Ik had iets ouderwets met veel bruin verwacht.'

Terug in Hasselt ontdekken Bavo & Kayleigh hun eigen stijl. 'We noemen het de Ibiza-stijl met een Kayleigh en Bavo-vibe erbij', lachen ze. Wanneer ze voorliggen op schema, lijkt de stress helemaal verdwenen. Tot het moment waarop ze de tv-kast moeten hangen… Bovendien beginnen de combinatie van werk, verbouwen en de druk van de wedstrijd stilaan hun tol te eisen bij Kayleigh: 'Ik ben opvoedster in een leefgroep. Als ik er ben, moet ik er volledig zijn, zowel mentaal als fysiek. Het is sowieso een heel heftige job. Maar het is ook een heel mooie job waar ik veel voldoening uithaal.' En gelukkig is er ook Bavo, haar rots in de branding.

In Aalst ligt het commentaar van de jury nog steeds op de maag: 'We wisten dat het niet top was, maar we waren wel fier. Béa is een strenge tante.' Al kon hun ombre-wall jurylid Bart wel bekoren. En ook in de living gaan ze voor een gedurfde kleurkeuze, al wordt de echte eyecatcher het speciale onderkomen voor hun fretten. 'We hebben een vintage kast gekocht die we gaan ombouwen tot een paleisje voor onze fretten. Hoe mooi zou dat zijn: wij een nieuw huis en zij een nieuw huis', lacht Martin.

Ana & Enis arriveren voor het eerst alleen op de werf. 'Nu is het huis helemaal van ons. We willen die sleutels niet meer afgeven', lacht Enis. Vol goede moed beginnen ze hun visgraat vloer te leggen, maar plots voelt Enis zich niet goed. Zijn toestand verslechtert met de minuut: 'Ik besefte al snel dat er iets niet klopt. Als ik inadem, voel ik elke rib. Ik voel iets wat ik nog nooit heb gevoeld.' Na een spoedbezoek aan het ziekenhuis moet hij op doktersadvies enkele dagen rust nemen, maar gelukkig is er hulp onderweg.

'Huis Gemaakt', dinsdag 21 november om 20.35 uur bij VTM.