Drie nieuwe Nomaden-reportages uit Afrika in 'Vranckx'

Rudi Vranckx stuurde de voorbije maanden opnieuw een aantal van zijn 'Nomaden' op pad: jonge reporters die net als hij willen weten wat er in de wereld gebeurt en waarom. Deze keer kwamen ze terug met documentaires over het autokerkhof van Europa in het West-Afrikaanse Guinee, over de strijd tegen mensenhandel en prostitutie in het Oost-Afrikaanse Malawi en over voetbal als lichtpunt voor kinderen in de sloppenwijken van Kenia.

Terwijl de emissienormen hier verstrengen, vertrekken jaarlijks vele honderdduizenden afgedankte wagens vanuit heel Europa via België naar West-Afrika voor een nieuw, maar even vervuilend leven. In Het Autokerkhof van Europa (10/4) onderzoeken Nomaden Arnaud De Decker en Simon Oeyen in Guinee welke gevolgen deze handel heeft voor de gezondheid van de mensen daar en voor het milieu.

In Malawi belanden veel jonge meisjes in de mensenhandel en prostitutie. Door de klimaatverandering en de daardoor stijgende armoede wordt het alleen nog maar erger. In A Girl’s Gaze (17/4) maken Anke Dirix en Roel Nollet kennis met een aantal meisjes en met organisaties die er iets aan proberen te doen.

In de sloppenwijken van Nairobi is het leven hard: er is geen stromend water en er zijn nauwelijks toiletten. In Austin Grounds (24/4) onderzoeken Rien Bauwens, Engel Doyen en Wolf Doyen hoe het leven daar is voor kinderen. Austin Grounds, een voetbalveld, is het lichtpuntje in de duistere wereld van de sloppenwijken:. De organisatie Futbol Mas wil kinderen van de straat houden en met hen aan een betere toekomst bouwen.

Het Autokerkhof van Europa – zaterdag 10 april

Elk jaar worden vanuit België honderdduizenden afgedankte en vervuilende Europese wagens verscheept naar West-Afrika. Hier halen ze vaak de emissienormen niet meer maar daar kunnen ze nog jaren rondrijden, ook al vormen ze een gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de bevolking. Europa laat begaan en de West-Afrikaanse maatregelen lijken enkel te bestaan op papier. Nomaden Simon Oeyen en Arnaud De Decker trokken naar Guinee in het spoor van onze afgedankte auto’s.

In 2019 vertrokken nog zo’n 320.000 tweedehandsauto’s via de haven van Antwerpen, een cijfer dat al jaren stijgt. Afgedankte wagens naar een erkend centrum brengen voor ontmanteling is sinds 2005 nochtans verplicht in ons land.

Vanaf 1 januari 2021 gelden nieuwe importrestricties in vijftien West-Afrikaanse landen. Wagens moeten sindsdien op z’n minst over een EURONORM 4/IV beschikken, en mogen ook niet ouder zijn dan tien jaar. In Guinee zelf wordt de datum van 1 maart 2021 naar voren geschoven. Gaan deze nieuwe restricties worden opgevolgd door lokale handelaars die afhankelijk zijn van deze handel?

Deze restricties zijn even strikt als de meeste Europese lage emissiezones, maar in de praktijk blijkt het een lege doos. 'Wij zijn de vuilnisbak van Europa. Zo goed als alles raakt hier moeiteloos binnen, met zware gevolgen voor de bevolking en het klimaat', zegt Alpha Diallo, autohandelaar in Conakry.

Een reportage van Simon Oeyen en Arnaud De Decker.

