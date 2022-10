Drie kandidaten op rij wagen hun kans in het Nederlands in 'The Voice van Vlaanderen'

Nu vrijdag en zondag mogen de coaches zich opnieuw verwachten aan twee avonden vol muzikaal talent in The Voice van Vlaanderen.

Tijdens de zevende Blind Auditions zijn er niet één, niet twee maar drie kandidaten die het aandurven om in het Nederlands te zingen. Al blijkt dat volgens ervaringsdeskundige Koen Wauters toch een lastige opgave. 'Zingen in het Nederlands is moeilijk. Als publiek snap je elk woord en wil je elke emotie die je zou moeten voelen ook echt voelen', klinkt het. En ook Mathieu is het daarmee eens: 'Ik zing zelf in het Nederlands en ik vind de audities vaak te proper gezongen.' Wie slaagt erin de coaches toch te overtuigen?

Bram (29, uit De Haan) waagt vrijdag als eerste zijn kans in het Nederlands. Hij brengt een eigen, herwerkte versie van de hit ‘Killer’s Mind’ van Portland. 'Ik heb ‘Killer’s Mind’ vertaald als een ‘kille geest’, dat paste mooi in het ritme van het nummer', vertelt hij. Nadien is het de beurt aan Griet (34, uit Aalbeke). Ze ziet haar deelname als een kantelpunt in haar leven: 'Ik ben drie jaar geleden op mijn tandvlees gegaan en heb beseft dat zingen puur plezier is.' Ze brengt ‘Zeg Me Wie Je Ziet’ van Trijntje Oosterhuis. Laura (27, uit Berlaar) sluit het rijtje van drie af met ‘Onbezonnen’ van Froukje. Aan de zijlijn glundert haar opa als trouwste supporter: 'Mijn grootmoeder is vorig jaar overleden. Van zodra ik wist dat ze ziek was, ben ik bij mijn opa gaan wonen om voor hem te zorgen. En daar woon ik vandaag nog steeds.'

Op zondag betreden twee bekende gezichten het podium. Bram (36, uit Destelbergen) was als acteur onder andere te zien in 'Familie' en de telenovelle 'David' en waagt nu, na een donkere periode in zijn leven, zijn kans als zanger. 'Ik heb best diep gezeten en heb mezelf verloren in drugs, met alle gevolgen van dien. Ondertussen ben ik erdoor gekomen en besef ik dat muziek mijn ultieme drug is. Niets is zaliger dan dat', vertelt Bram. Hij wil de coaches overtuigen met ‘Never Too Much’ van Luther Vandross. Ook Laura (27, uit Edegem) speelde al mee in musicals als 'De Rozenoorlog' en '40-45' en stond ook geregeld op het podium als achtergrondzangeres van Helmut Lotti. Raakt ze een gevoelige snaar bij de coaches met ‘Idontwannabeyouanymore’ van Billie Eilish?

Ook deze kandidaten schitteren tijdens de zevende Blind Auditions op vrijdag 21 oktober:

- Klara (19, uit Diest) durfde lang niet op een podium te staan maar wil nu graag haar angsten overwinnen. Ze waagt haar kans met ‘Unstoppable’ van Lianne La Havas.

- Laura (21, uit Itegem) kwam vorig seizoen in team Tourist terecht, maar viel uit bij de Battles. Ondertussen heeft ze meer zelfvertrouwen gekweekt en wil ze de coaches doen draaien met ‘Bored’ van Billie Eilish.

- Roy (29, uit Kortrijk) startte op 16-jarige leeftijd een bandje en houdt van het stevigere rockwerk. Hij zingt ‘On Call’ van Kings of Leon.

- Merel (18, uit Hemiksem) wil het liefst elke dag op een podium staan. Ze is gepassioneerd door musical en wil de coaches emotioneren met ‘Falling’ van Harry Styles. Tijdens haar auditie begeleidt ze zichzelf op de piano.

- Anna-Julia (18, uit Kortrijk) houdt van 80’s muziek. Ze zingt in een bandje samen met haar nonkel, maar een solocarrière spreekt haar ook erg aan. Ze probeert door te stoten met ‘Habibi’ van Tamino.

'The Voice van Vlaanderen', vrijdag 21 oktober om 20.35 uur op VTM.