Drie Belgische darters strijden voor de overwinning in de Players Championship Finals

In een laatste rechte lijn naar het Wereldkampioenschap Darts - hét toernooi van het jaar -, trakteert VTM 2 liefhebbers van de sport op de ideale opwarmer: van vrijdag 25 november om 11.30 tot zondag 27 november zendt VTM 2 de Players Championship Finals live uit.

Dartfans smeren maar best de kelen, want het wordt supporteren geblazen voor maar liefst drie Belgen. Vaste waarden Dimitri Van Den Bergh en Kim Huybrechts en aanstormend talent Mike De Decker staan aan 'de oche' tijdens het prestigieuze major toernooi. Een generale repetitie voor het WK, waar de drie Belgische trotsen onze vlag verdedigen.

Deze finale vormt de apotheose van de Players Championship Series. Heel het seizoen en 30 toernooien lang streden darters voor een plaats in het finale toernooi. De top 64 scherpt vanaf vrijdag de pijlen in de ultieme strijd voor de titel en een deel van de prijzenpot, die 500 000 pond of een slordige 580 000 waard is. Rudy Lanssens, Matthias De Vlieger, Erik Clarys en Brian Raman zijn bij VTM 2 de commentatoren van dienst. Rudy is op vrijdag aanwezig in Mineland (UK) voor interviews ter plaatse.

Speelschema:

- Eerste ronde (met matchen van Dimitri Van Den Bergh, Kim Huybrechts en Mike De Decker): vrijdag 25 november om 11.30 uur

- Tweede ronde: zaterdag 26 november om 14.00 uur

- Derde ronde: zaterdag 26 november om 20.00 uur

- Kwartfinales: zondag 27 november om 14.00 uur

- Halve finales en finale: zondag 27 november om 20.00 uur

'Darts: Players Championship Finals', van vrijdag 25 november om 11.30 tot zondag 27 november bij VTM 2.