Drama voor elk wat wils op BBC First in juni

BBC First presenteert in juni een programma naar ieders smaak, met een lijst aan dramagenres om van te smullen. Van het terugkerend misdaaddrama 'Silent Witness' dat zijn 25ste verjaardag viert, voor een extra dosis Emilia Fox in een gloednieuwe donkere misdaadserie 'Signora Volpe' waarin zij de hoofdrol speelt, tot 'The Outlaws', een komediedrama gecreëerd door Stephen Merchant en het typisch Britse historische drama 'Sanditon' dat terugkeert voor een tweede reeks.

Na een week waarin de meest onvergetelijke momenten van de cast werden gevierd, keert het langstlopende Britse misdaaddrama 'Silent Witness' terug met een explosieve 25ste jubileumreeks. Zeventien jaar na haar vertrek uit het Lyell is professor Sam Ryan (Amanda Burton, 'The Commander', 'Marcella') terug en heeft ze wanhopige hulp nodig van het Lyell-team.

Voor de fans van komedies schrijft, regisseert en speelt Emmy- en BAFTA-winnaar Stephen Merchant ('The Office') samen met Christopher Walken ('Pulp Fiction', 'Catch Me If You Can', 'Hairspray') in het nieuwe hedendaagse Britse komedie-drama 'The Outlaws', waarin een diverse groep wetsovertreders wordt veroordeeld tot een volledige taakstraf voor hun misdaden.

Met in de hoofdrol Emilia Fox ('Silent Witness') is Signora Volpe de gloednieuwe dedective drama serie waar Sylvia, een gefrustreerde Britse spion die dedective is geworden, een nieuw leven begint in het prachtige hart van Italië en al snel verstrikt geraakt in verontrustende mysteries die moeten worden opgelost.

'Sanditon', gebaseerd op Jane Austens onvoltooide roman met dezelfde naam, keert terug voor een tweede reeks en brengt negen maanden na de hartverscheurende ontknoping van de eerste reeks een heleboel nieuwe drama uit die tijd.

'Silent Witness' 25ste jubileumreeks gaat in première met dubbele afleveringen op vrijdag 3 juni om 21.00 en 22.00 uur op BBC First

Het langstlopende Britse misdaaddrama 'Silent Witness' keert terug met een explosieve 25ste jubilieumreeks. Zeventien jaar nadat Sam Ryan (Amanda Burton, 'The Commander', 'Marcella') het Lyell heeft verlaten, keert ze terug, smekend om hulp. De schietpartij op de Minister van Gezondheid trekt het Lyell mee in een wereld van schijnheiligheid, intrige en verraad. Al snel begint Nikki te vermoeden dat Sam meer weet dan ze laat uitschijnen. Wanneer de geloofwaardigheid van DNA – het fundament van de forensische wetenschap – in twijfel wordt getrokken, komt alles wat het Lyell dierbaar is in gevaar. Onzeker over wie er te vertrouwen is, brengt het onderzoek het team in gevaarlijke situaties wanneer ze strijden om de waarheid boven water te krijgen en alles te beschermen waar ze van houden.

'The Outlaws' gaat in première op maandag 6 juni om 21.00 uur op BBC First

In deze scherpe nieuwe komedie-drama 'The Outlaws', wordt een diverse groep wetsovertreders gedwongen in een gemeenschappelijk terugbetalingsproject. Emmy en BAFTA winnaar Stephen Merchant ('The Office', 'Hot Fuzz', 'Four Lives') schrijft, regisseert en speelt samen met Christopher Walken ('Pulp Fiction', 'Catch Me If You Can', 'Hairspray').

Wanneer zeven onbekenden samengezet worden voor een taakstraf, realiseren ze zich dat ze niet meer van elkaar kunnen verschillen. Het enigste dat ze gemeen hebben is dat ze de wet hebben overtreden in hun woonplaats Bristol. Terwijl nieuwe vriendschappen ontstaan, worden duistere geheimen onthuld en wanneer de groep wordt betrokken bij een gevaarlijke criminele activiteit, moeten ze de grenzen tussen hen doorbreken voordat ze kunnen vechten voor wat juist is. 'The Outlaws' is een combinatie van misdaadthriller, karakterstudie en komedie en is een reactie op de stand van zaken in het land, gepaard met humor en hart.

'Sanditon' seizoen 2 gaat in première op donderdag 23 juni om 21.00 uur op BBC First

De charmante personages van Jane Austens onvoltooide laatste roman, 'Sanditon', keert terug voor een tweede seizoen. Negen maanden na de hartverscheurende ontknoping van seizoen één, groeit Sanditon, een badplaats aan de zee, in populariteit en bruist het van de levende personages, romantiek en intrige. Austens heldin Charlotte Heywood trekt al snel de aandacht van twee nieuwe huwelijkskandidaten, terwijl Georgina Lambe vastbesloten is om kattenkwaad uit te halen in de naam der liefde. Tom Parker probeert om Sanditon weer op te bouwen en leven in te blazen en de disfunctionele Denham blijven de plaatselijke bevolking verontrusten. Ondertussen arriveert het leger in het dorpje en nieuwe gezichten schudden de boel op in deze pittoreske kustplaats.

Signora Volpe gaat in première op vrijdag 24 juni om 21.00 uur op BBC First

Voormalige Britse spion die detective is geworden, Sylvia Fox (Emilia Fox, 'Silent Witness') arriveert in Italië voor de trouw van haar nicht, verbitterd over haar job en toe aan vakantie. Maar wanneer de bruidegom verdwijnt en een lijk achterlaat in het meer onderaan zijn tuin, neemt Sylvia het op zich om het mysterie op te lossen en haar nicht te redden van een ramp.

Ondanks de donkere start van haar vakantie is Sylvia betoverd door Italië en is ze verrast dat ze weer contact heeft met haar vervreemde zus die daar woont. Wanneer ze op een mooi, vervallen huis stuit, besluit ze het te kopen, haar job op te zeggen en een nieuwe start te maken. Maar Sylvia was nooit geschikt voor een rustig leven en raakt elke week verstrikt in een nieuw mysterie – van de verwijdining van een jonge vrouw een kwart eeuw geleden, tot de diefstal van een truffelvarken en een chantageplan tegen de zoon van een Russische politicus.

In juni kan je de volgende series blijven bekijken op BBC First:

- 'Hope Street' elke zondag om 19.00 uur tot 26 juni

- 'Silent Witness Memorable Moments 'elke avond om 21.00 uur tot 2 juni