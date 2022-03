Drama en emotie in derde reeks 'My Brilliant Friend'

Goed nieuws voor wie houdt van intens drama, heftige emoties en Italiaanse ambiance: eind maart lanceert Canvas de derde reeks van 'My Brilliant Friend', de veelgeprezen HBO-verfilming van de romancyclus van Elena Ferrante over de levenslange vriendschap tussen twee Italiaanse vrouwen, van hun jeugd in het Napels van de jaren '50 tot in 2014.

Wie vlucht en wie blijft (Storia di chi fugge e di chi resta) is het derde deel van dat kwartet.

We zijn in het begin van de jaren ’70. Lila (Gaia Gerace), getrouwd op haar 16de, is moeder geworden van een zoon en heeft haar gewelddadige man verlaten. Ze werkt nu in moeilijke omstandigheden in een vleesfabriek in Napels. Haar vriendin Elena (Margherita Mazzucco) is weggetrokken uit de stad en afgestudeerd aan de universiteit van Pisa. Ze is verloofd met een academicus uit een vooraanstaande familie en stapt met haar eerste succesvolle roman door de grote poort naar een veelbelovende intellectuele toekomst.

We volgen de twee vrouwen tegen de achtergrond van het politiek en sociaal turbulente Italië van de jaren ’70, zien hoe ze elk op hun eigen manier hun weg zoeken in het leven, ieder in hun eigen sociale omgeving en in heel andere omstandigheden, maar voor altijd verbonden door hun afkomst, hun intelligentie en onbreekbare vriendschap.

Wie de eerste twee reeksen heeft gemist of wil herbekijken, kan daarvoor vanaf 23 maart terecht op VRT NU. De derde reeks begint op 30 maart op Canvas en VRT NU.

Wie vlucht en wie blijft

Milaan, begin jaren zeventig. Het leven lacht Elena Greco (Margherita Mazzucco) toe: ze is afgestudeerd, heeft net haar eerste boek gepubliceerd en is verloofd met Pietro Airota (Matteo Cecchi), de zoon van een professor. Samen met Pietro reist ze naar Napels om hem voor te stellen aan haar ouders.

Via jeugdvriend Enzo (Giovanni Buselli) komt Elena ook opnieuw in contact met haar hartsvriendin Lila (Gaia Girace). De rebelse Lila heeft gebroken met haar vader, broer en echtgenoot. Om voor haar zoontje te zorgen, werkt ze in een plaatselijke vleesfabriek. De werkomstandigheden zijn er erbarmelijk. Dat vreet aan haar gezondheid. Maar Lila zou Lila niet zijn als ze niet zou terugvechten: ze komt in opstand tegen haar baas.

Verontwaardigd door het lot van Lila schrijft Elena een vlammend krantenartikel over de vleesfabriek. Ze krijgt er heel positieve reacties voor in de media. Maar dan moet ze terug naar Firenze voor haar aanstaande huwelijk.

Na de korte Napolitaanse passage waarin de twee vriendinnen mekaar hebben teruggevonden, verliezen Elena en Lila elkaar weer wat uit het oog en gaan ze ieder verder met hun eigen leven: Elena met Pietro en haar literaire carrière, en Lila met Enzo, met wie ze een relatie begint. Maar het staat in de sterren geschreven dat ze elkaars pad opnieuw zullen kruisen.

Ook wie vlucht is niet weg

Elena en Lila zijn in de derde reeks jongvolwassen vrouwen. De eigenzinnige en vroegrijpe Lila was dat eigenlijk al in de tweede reeks. Hoewel ze misschien wel de slimste en meest getalenteerde is van de twee, heeft ze door familiale omstandigheden niet verder kunnen studeren en is ze al snel in een mislukt huwelijk en het moederschap terechtgekomen. De ‘brave’ Elena heeft wel kunnen studeren, maar botst desondanks met enige vertraging eveneens op maatschappelijke, sociale en familiale verwachtingen die haar ontplooiing en ambities in de weg staan.

In die zin is het misschien wel symbolisch dat de twee hoofdrollen in deze derde reeks nog steeds worden vertolkt door dezelfde actrices als in de tweede en het einde van de eerste reeks. Margherita Mazzucco en Gaia Gerace spelen nu vrouwen die wat ouder zijn dan zijzelf, terwijl dat in de vorige reeksen net andersom was. Make-up, haartooi en kostuums maken dat helemaal geloofwaardig. Maar in wezen zijn deze jonge vrouwen nog altijd de meisjes die ze vroeger waren en tonen ze hoe moeilijk het is om je achtergrond te overstijgen. 'Je komt uit deze buik, dit is jouw soort', bijt Elena’s moeder Immacolata (Annarita Vitolo) haar dochter op een bepaald moment toe.

Feminisme en communisme

Zo sluit deze derde reeks thematisch ook helemaal aan bij de eerste twee, met een focus op de vriendschap tussen vrouwen en de manier waarop hun leven wordt bepaald door hun sociale omgeving, seksuele en intellectuele naijver, de ontvoogding van intelligente kinderen in gewelddadige milieus, generatie- en klassenconflicten, en dat allemaal tegen de achtergrond van de naoorlogse Italiaanse geschiedenis.

Nieuwe thema’s in dit derde seizoen zijn de rol van schrijvers bij sociale onrust en protestbewegingen, feminisme en vrouwenemancipatie. Lila wordt tegen wil en dank een boegbeeld van het communisme in Napels en Elena sluit zich aan bij het feminisme, al zit ze tegelijk ook gevangen in de stereotiepe rol van moeder en vrouw aan de haard.

Al die universele thema’s worden op subtiele manier verweven doorheen het heel persoonlijke verhaal van de vriendschap tussen Elena en Lila. Neem daarbij de verbluffende vertolkingen van de twee jonge hoofdrolspeelsters, de kleurrijke en sfeervolle Italiaanse locaties, de geslaagde seventies-look en de speelse, losse regie van de nieuwe regisseur Daniele Luchetti, en het resultaat is opnieuw briljante televisie en misschien wel de beste reeks van de drie.

'My Brilliant Friend - Those who leave and those who stay', vanaf woensdag 30 maart om 22.00 uur op Canvas (telkens twee afleveringen) en meteen integraal op VRT NU.