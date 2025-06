Dorien en Sophie krijgen wishlist van 32 eisen voorgeschoteld in 'Blind Gekocht'

Globetrotters Annelies en Cyriel leefden en werkten de voorbije 8 jaar in Amerika en het Verenigd Koninkrijk, maar nu zijn ze opnieuw geland in BelgiŽ om dichter bij vrienden en familie te zijn.

Het koppel wil vooral veel natuur en een huis op fietsafstand van het centrum van Mechelen. Nog op hun wishlist: een slordige 32 andere eisen en dat is geen haalbare kaart voor makelaar Sophie en interieurarchitect Dorien: 'Er moet een serieuze realitycheck gebeuren. Ze gaan stevig moeten downsizen, anders beginnen we er niet aan.'

En na enkele toegevingen én extra budget hebben Sophie en Daan het ideale huis gevonden voor Tom en Erika. Het belangrijkste: een ‘forever home’ dat aangepast kan worden aan de noden van Erika. De langste en moeilijkste zoektocht van dit seizoen zit zo in de laatste rechte lijn, al is het nog bang afwachten of het koppel ook blij is met de aankoop...

