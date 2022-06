Donderdag in 'Bariloche': de Arische bokser

In deze aflevering een bezoek aan Pablo Sys. Met veel liefde en bewondering vertelt hij over zijn boksende grootvader Karel. Oostendenaar Karel Sys was tijdens de bezetting dé toonaangevende sportfiguur in Vlaanderen.

Als sterke, getrainde bokskampioen beantwoordt de populaire en Vlaamsgezinde Sys aan het Arische ideaalbeeld en wordt hij een uithangbord in de Duitse propaganda. Sys maakt bij gratie van het naziregime sportieve en financiële furore met onder meer prestigieuze kampen in Berlijn en schopt het in 1943 tot Europees kampioen bij de zwaargewichten. Pablo Sys ziet zijn opa Karel dan ook helemaal niet als collaborateur, maar wel als slachtoffer van de Duitse propaganda.

Na de bevrijding betaalt Karel Sys wel een prijs voor zijn samenwerking met de nazi's. Hij zit acht maanden in de cel, verliest zijn burgerrechten en krijgt geen bokslicentie meer. Hij wijkt uit naar Argentinië waar hij zijn carrière als bokser wel kan herlanceren. Maar op privévlak wordt het gezin Sys allesbehalve gespaard: een van zijn dochters wordt vermoord.

Wanneer Karel Sys in 1949 met de boot naar Argentinië vertrekt, krijgt hij zijn visum dankzij de politieke invloed van een andere Belg: Pierre Daye. Die is tijdens de oorlogsjaren in België ‘Commissaris-generaal voor de Sport’ en wordt na zijn vlucht een spilfiguur in het opzetten van de ontsnappingsroutes die vele Europeanen naar het veilige Argentinië brengt. Dat de flamboyante lobbyist Daye in ons land bij verstek is veroordeeld tot dood met de kogel vormt geen belemmering voor goede persoonlijke contacten met Argentijns president Juan Perón.

Het Argentijnse regime verwelkomt de collaborateurs met nauwelijks verholen enthousiasme. Het economische belang en de intellectuele en culturele bagage van al die ballingen is zo groot dat Perón hen maar wat graag een Argentijns paspoort bezorgt.

Met medewerking van Pablo Sys, Diana Compagnoni (schoondochter Karel Sys), Bruno De Wever, Koen Aerts, Ignacio Klich, Uki Goñi, Chloé Colpe (gastprofessor UC Louvain, kenner Pierre Daye), Juan Luis Besoky (professor geschiedenis Universidad Nacional de La Plata).

