Donderdag grote finale van 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Donderdag 3 december is het zover: de grote finale van 'Mijn Keuken Mijn Restaurant' op VTM. De laatste service wordt beoordeeld door Sergio Herman, Marcelo Ballardin en de voltallige jury: Anne-Sophie Breysem, Piet Huysentruyt, Sofie Dumont en Loc Van Impe. Zij bepalen wie de winnaar wordt en met de 50.000 euro naar huis gaat.

De duo’s zijn alvast verwittigd: 'Heb ik kritiek? Ik heb altijd kritiek!' klinkt het alvast bij Sergio.

De twee overblijvende duo’s Deborah en Jasmina, en Lorenzo en Ayse moeten een à la carte menu samenstellen met 2 voorgerechten, 2 hoofdgerechten en 2 desserts. Beide duo’s staan strijdvaardiger dan ooit en met gescherpte messen tegenover elkaar want er kan slechts 1 restaurant winnen. Details kunnen vandaag doorslaggevend zijn en de zenuwen staan dan ook strak gespannen.

Jasmina en Deborah kijken alvast vooruit: 'Stel dat we winnen: het zou tof zijn moest onze droom niet enkel een droom blijven maar dat we die kunnen gaan waarmaken om een eigen zaak op te richten.' Voor de finale zet de tweeling maar liefst zes nieuwe gerechten op hun kaart en dat wordt door de jury geapprecieerd. 'Ze hebben nul feedback van ons gekregen. Het is dus: we like it, we put it!' zegt Sofie Dumont. Bij het dessert likt Piet Huysentruyt zijn bord uit en de meisjes weten ondertussen wat dat betekent.

'Het is erop of eronder', beseffen Ayse en Lorenzo wanneer ze voor de laatste keer in Bar Nazar toekomen. Ayse heeft haar lucky-outfit aan, een (warme) trui die haar altijd geluk heeft gebracht. 'Als ik flauwval, is het niet van de zenuwen maar van de hitte in mijn winnaarstenue', klinkt het. De voorgerechten, broodje makreel en mosselen, gaan vlotjes aan tafel maar dan klinkt plots 'Zand in de mossel!' bij Sergio. Het broodje makreel daarentegen krijgt 10 op 10 van Marcelo.

De gerechten werden vorige week kritisch geëvalueerd door de gasten met een culinaire achtergrond. Pistache in Oostende kreeg een score van 8,1 punten, Bar Nazar in Mechelen kreeg 8,3 punten. Is dit een voorbode voor de eindzege?

Sergio is duidelijk: 'Het is een nek aan nek race, we zullen met z’n allen nog zwaar moeten delibereren.' Wie zal de 50.000 euro in de wacht slepen? Wordt het het groentenconcept van Deborah en Jasmina? Of de Turkse keuken van Ayse en Lorenzo?

Deze aflevering is ook te (her)bekijken op VTM GO.

De finale van 'Mijn Keuken Mijn Restaurant', donderdag 3 december om 20.40 uur bij VTM.