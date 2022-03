Donderdag focust 'De Notaris' op zorg

Foto: Eén - © VRT 2022

Met een steeds ouder wordende bevolking is het niet verwonderlijk dat veel mensen zich zorgen maken over later en hopen dat de notaris een regeling kan treffen die hen gemoedsrust geeft.

Zo hebben Steven en Sieglinde het een en ander gehoord over de zorgvolmacht en gaan ze te rade bij hun notaris om te weten of dit ook iets is voor hen. Annelies en Yves hebben een zoon met een beperking en willen een regeling voor als zij er niet meer zijn. Bij Jeanne speelt het omgekeerde. Haar dochter is overleden, dus Jeanne gaat met haar testament naar de notaris om alles te regelen. 'Voor elke cliënt de gepaste oplossing vinden, dat is onze taak', zegt notaris Dirk Seresia. 'Je hebt ontzettend veel contact met mensen, in alle mogelijke emotionele fases van hun leven, maar net dat maakt het beroep zo interessant.'

'De Notaris', donderdag 24 maart om 21.35 uur op Eén.