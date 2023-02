Dominique Persoone ontdekt het 'magische effect' van een suppo in 'Een Echte Job'

Het ziekenhuis draait door, dag en nacht. Ook wanneer iedereen slaapt. Nu maandag 6 februari maken de stagiaires van 'Een Echte Job' zich op voor een wel heel speciale dienst: de nachtshift.

Op de spoedafdeling stromen de patiënten binnen en Dominique merkt daarbij een trend op. 'Er komen vooral veel kinderen binnen', klinkt het. Zo ook de tweejarige Tshikomo die al vier dagen koorts maakt en wiens moeder ten einde raad is. Dominique gaat samen met zijn mentor Stijn parameters opnemen, bloed afnemen en een suppo geven. En wanneer die pijnstillers zijn werk begint te doen, zal heel de dienst het geweten hebben. 'Die medicamenten werkten te goed. Plots begon ze de samba te dansen op de gang', lacht Dominique, die maar al te graag meedoet.

Sarah gaat op de afdeling Orthopedie een drukke nacht tegemoet. Eén van haar patiënten maakt hevige koorts. En het gaat van kwaad naar erger want de man krijgt plots nauwelijks nog lucht… 'Het was onvoorspelbaar en het kon alle kanten opgaan. We hebben de dokter laten komen omdat hij ademhalingsproblemen had. Ik was heel bezorgd om hem', vertelt Sarah. Op Geriatrie begint Julie vol enthousiasme aan haar shift, al weet ze niet wat de nacht zal brengen. 'Ik ben geen nachtmens dus ik weet niet hoe ik ga reageren. In het begin energiek maar dan ga ik mijn klop krijgen denk ik.' En wanneer dat nachtdipje ook effectief toeslaat, test Julie verschillende trucjes uit om wakker te blijven…

'Een Echte Job', maandag 6 februari om 20.35 uur bij VTM.