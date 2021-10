'Dolfijntjes' Wim Opbrouck en Wim Willaert coveren 'Vlaanderen Boven' in 'The Best Of'

Op dinsdag 12 oktober mag Raymond van het Groenewoud plaatsnemen op de eervolle troon van 'The Best Of' bij VTM. Vlaanderen bepaalt wat de vijf allergrootste hits uit zijn rijke repertoire zijn. Raymond schreef meer dan 400 songs en tientallen daarvan werden cultureel erfgoed.

De zenuwen staan dus strak gespannen bij de performers van deze week: Tourist LeMC, Admiral Freebee, Lady Linn en de verrassende duo’s Sandra Kim & Slongs en 'De Dolfijntjes' Wim Opbrouck & Wim Willaert. 'We brengen 'Vlaanderen Boven'', aldus de eerste Wim. 'Maar we hebben het vertaald naar het Frans', grapt de andere Wim.

Een persoonlijke top 5 van zijn songs heeft Raymond niet. 'Ik kan pas genieten van liedjes als ze van andere mensen zijn. Bij mijn liedjes weet ik zelf wat eraan scheelt. Ik verschiet wel eens als het op de radio komt: de ene keer valt het mee, de andere keer denk ik 'jongens toch'.' In 'The Best Of' kan Raymond gelukkig genieten van de muziek die collega-artiesten voor hem brengen.

Ze zijn de laatkomers van dienst en zetten de boel backstage tamelijk op stelten, maar op het podium weten De Dolfijntjes Raymond te charmeren met hun eigenwijze versie van 'Vlaanderen Boven'. Lady Linn ontroert met haar cover van 'Gelukkig Zijn' en Tourist LeMC brengt de klassieker 'Twee Meisjes'… in het Antwerps. 'Koningin' Sandra Kim maakt samen met Slongs indruk met 'Je Veux De L'Amour'. Admiral Freebee brengt 'Meisjes', de song die van Nederland tot in West-Vlaanderen voor controverse zorgde. ''Ze komen zelden klaar' was lastig voor de feministen in Nederland', aldus Raymond. 'En ook 'ze komen goed van pas'. Terwijl ik dacht: 'Dat is geen hautaine positionering, dat is gewoon wederzijds'.'

De aflevering vertelt ook wat meer over Raymond naast zijn leven als artiest. Oudste zoon Jasper vertelt over de band met zijn papa, boezemvriend Philippe onthult waarom Raymond 'een Beatle-trut' is en voetbalvriend Johan Boskamp vertelt over hoe de twee elkaar leerden kennen op het voetbalveld van RWDM. 'Elke zondag kwam hij kijken', aldus Boskamp. Voetballer worden was Raymonds eerste grote kinderdroom, maar pesterijen staken daar een stokje voor. 'Ik was zo getraumatiseerd dat ik dacht: ik ga dat niet doen want dan gaan ze mij wéér uitlachen omdat ik een Hollander ben. En misschien voelde ik toen al dat ik niet alle ingrediënten heb om het echt te maken.'

An Lemmens praat met Milo Meskens in podcast 'The Best Of - Next Generation'

Elke week breit An Lemmens online nog een vervolg aan 'The Best Of'. Via vtm.be pakt ze uit met een unieke podcast waarin ze met een jonge artiest praat die al heel wat op zijn of haar palmares heeft staan. Na Mathieu Terryn van Bazart, Emma Bale, Slongs, Laura Tesoro, Olivia Trappeniers en Metejoor is het deze week de beurt aan Milo Meskens. De podcast 'The Best Of - Next Generation' is te beluisteren op alle podcastplatformen én ook te bekijken op YouTube via deze link: https://vtm.be/the-best-of/beluister-en-bekijk-de-podcast-the-best-of-next-generation-hier.

'The Best Of Raymond van het Groenewoud', dinsdag 12 oktober om 20.35 uur bij VTM.