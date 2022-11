Dokter Joshua in de spotlights in 'The Sky is the Limit'

Het centrum van Londen is het mekka van de plastische chirurgie. Zo heeft dokter Joshua wereldwijd patiënten, maar mag hij ook heel wat collega esthetisch-artsen ontvangen voor hun behandelingen.

Joshua: 'Dat is het grootste compliment als collega-esthetisch artsen of zeker plastisch chirurgen bij mij komen voor hun botox en fillers.' Josh brengt een bezoek aan de aesthetic beurs in Londen waar hij zijn allerlaatste aankoop gaat bewonderen: een nieuwe peperdure laser.

Voor Yves geen omzetcijfers ​ of afval vandaag. Hij ​ heeft één van zijn ​ heteluchtballons van stal gehaald en verrast zijn vriendin Julie en hun hondje stip met een luchtdoop.

Frederik krijgt bezoek van zijn personal en mental coach Sacha. Die verplicht hem de relatiebreuk met Kissy te ontleden. Ook leren we Frederik zijn nieuwe liefde kennen. De blonde Loremie trok onlangs bij hem in samen met haar zoontje Mathis. ​

Jopi en Katty genieten van hun laatste dagen op vakantie. En Katty heeft een bijzondere verrassing voor haar Jopi. Om wat peper in de relatie te brengen trekt ze een tijgerpakje aan.

'The Sky Is The Limit', maandag 28 november om 21.00 uur op Play4 en GoPlay.