Doe kookinspiratie op met een nieuwe week van 'Dagelijkse Kost'!

Foto: Eén/VRT - © Filip Van Roe 2020

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag

Gemarineerde pijlinktvis met kikkererwten en paprika.



Dinsdag

Rosbief met aubergine, spinazie, jus met truffel en gebakken krieltjes.



Woensdag

Bananencake met chocolate chips.



Donderdag

Bloemkoolsoep met vongole en gremolata.



Vrijdag

Pizzabaguette bolognese.



'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.